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Не уехал даже с началом большой войны: 23 главных раввина Украины обратились к генпрокурору по изменению меры пресечения Коломойскому

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
906
Не уехал даже с началом большой войны: 23 главных раввина Украины обратились к генпрокурору по изменению меры пресечения Коломойскому

Главные раввины Украины обратились к генеральному прокурору Украины Андрею Костину с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому, который уже почти два месяца находится в следственном изоляторе, на не связанный с содержанием под стражей.

Об этом сообщает "Телеграф".

В обращении 23 раввина регионов и городов Украины обращают внимание генпрокурора на то, что Игорь Коломойский является известным бизнесменом, меценатом и благотворителем, системно поддерживавшим еврейскую общину в Украине и других странах.

Они напоминают, что общеизвестна выдающаяся роль и личный вклад Игоря Коломойского в сохранение территориальной целостности Украины, стабилизацию нескольких ключевых регионов на востоке страны во время и после Революции Достоинства.

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"Не будет преувеличением отметить, что, в значительной степени благодаря его позиции и усилиям в должности главы Днепропетровской областной государственной администрации в 2014-2015 годах, восток Украины избежал судьбы Донецка и Луганска", — говорится в обращении.

Также раввины подчеркивают, что Игорь Коломойский не подозревается в совершении каких-либо преступлений против национальной безопасности Украины или в причастности к насильственным преступлениям и обращают внимание на то, что бизнесмену скоро уже 61 год и у него не самое лучшее здоровье.

"Имея гражданство государства Израиль, он не покинул территорию Украины в связи с началом полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года", — добавляют подписанты обращения.

Они убеждены, что пребывание под стражей в таком случае выглядит необоснованно и несправедливо.

"Исходя из этих фактов, мы действительно не понимаем реальные основания задержания уважаемого господина Игоря Коломойского и просим рассмотреть его состояние с точки зрения гуманности, беспристрастности и возможности применения меры пресечения не связанной с содержанием под стражей", — заключают раввины.

Не уехал даже с началом большой войны: 23 главных раввина Украины обратились к генпрокурору по изменению меры пресечения Коломойскому
Не уехал даже с началом большой войны: 23 главных раввина Украины обратились к генпрокурору по изменению меры пресечения Коломойскому
Не уехал даже с началом большой войны: 23 главных раввина Украины обратились к генпрокурору по изменению меры пресечения Коломойскому
Не уехал даже с началом большой войны: 23 главных раввина Украины обратились к генпрокурору по изменению меры пресечения Коломойскому
Не уехал даже с началом большой войны: 23 главных раввина Украины обратились к генпрокурору по изменению меры пресечения Коломойскому

Как прокомментировал письмо генпрокурору один из его подписантов, Главный раввин Днепропетровского региона Шмуэль Каминецкий, раввины не понимают реальной необходимости содержания под стражей Коломойского, "который выполнял и выполняет и в настоящее время все требования следствия и суда, и уже длительное время постоянно проживает в Украине и не уезжал за ее пределы даже в условиях полномасштабной войны".