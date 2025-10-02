Не только Одесса: как стихия испытывала города Украины и мира
На днях Одессу накрыли сильные дожди, за день в городе выпала более чем двухмесячная норма осадков. Сеть заполнили фото и видео целых улиц, ушедших под воду, и утонувших автомобилей.
В Украинском гидрометцентре называют причину стихийного бедствия: локальный циклон, вызвавший обострение атмосферных фронтов.
Одесса – не единственный украинский город, который пострадал из-за аномальной погоды. Так, этим летом в Харькове ураган повалил деревья, погибла женщина. Также летом стихия накрыла Львов: ливень затопил центр и пригород, а из берегов вышла река Зубра.
Что касается столицы, то в сентябре этого года после грозы киевские дороги превратились в настоящие реки, в паркингах были затоплены машины.
Зарубежные страны также страдают от ливней. 30 сентября, в то время, когда дождем накрыло Одессу, под угрозой оказалась мировая клубная столица – испанская Ибица. Экстремальный ливень почти смыл всемирно известный курорт.
Весной этого года месячная норма дождя выпала за один день в итальянской Тоскане: регион понес убытки на сотни миллионов евро!
Летом непогода унесла жизнь одного человека в Румынии. Наводнения разрушили мосты, заблокировали национальные дороги и также вызвали немалые убытки.
Нынешние летние ливни парализовали американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси: под водой оказались улицы и станции метро.
Наконец, итальянская Сицилия, где в результате экстремального ливня были смыты сотни автомобилей, затоплены целые кварталы.
От потопов также страдали Италия, Франция, Испания: масштабные паводки, миллионные убытки, пропавшие без вести и погибшие...
Такие события еще раз напоминают: стихия не имеет границ и способна парализовать даже крупнейшие мегаполисы и туристические столицы мира. Одесса на этот раз стала символом уязвимости перед силами природы, однако подобные испытания переживают и другие города Украины и мира. Климат меняется, поэтому, к сожалению, вполне вероятно, что экстремальные погодные явления будут становиться более частыми.