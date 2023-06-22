Не только 13: какие цифры считают несчастливыми в разных странах

Многие люди верят в нумерологию и мистику. Они считают, что некоторые знаки могут предупреждать о каких-либо событиях, а числа приносят несчастье или даже смерть.

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В каждой стране есть свои так называемые "суеверные числа". OBOZREVATEL собрал цифры, которые имеют негативное значение по мнению разных народов.

Число 3

Люди верят, что плохие события или смерть всегда приходят по трое. Такая теория может объяснять, почему Майкл Джексон (певец), Фара Фосетт (актриса) и Эд МакМагон (певец, боевой летчик) скончались в течение одной недели.

Индийцы уверены, что любая работа, которую выполняют три человека, обязательно приведет к неприятностям. Но в Китае, Италии, Швеции и США число три считается счастливым.

Число 4

Японцы и китайцы уверены, что это число несчастливое. Это связано с тем, что слово "четыре" рифмуется со словом "смерть". Есть даже фобия, описывающая страх числа четыре – это тетрафобия. Такая цифра нагоняет немалый страх на людей.

К примеру, в Китае и Японии люди стараются любым способом избежать этого числа. Строители пропускают этаж в доме при строительстве, заменяя его следующим числом. А жители не покупают дома и автомобили, имеющие четверку.

Но европейцы верят, что именно эта цифра принесет им счастье и успех. Потому что клевер имеет четыре листочка, а само растение является символом удачи и изобилия.

Число 7

Если вы любите азартные игры, то семь считается самым счастливым числом, которое принесет вам выигрыш. Также семерка тесно связана с религией и часто упоминается в Библии.

Как ни странно, но в некоторых западных странах боятся встретить такую цифру.

В Китае, Таиланде и Вьетнаме в седьмой месяц года чествуют умерших, он означает месяц привидений.

Число 8

В Индии не любят восьмерку, потому что именно в даты, в которых есть это число, произошли многочисленные стихийные бедствия. Также в астрологии восьмеркой руководит Сатурн, который считается суровой планетой и ассоциируется со страданиями и несчастьями.

Число 9

В Японии число 9 произносится почти так же, как число четыре и соответственно, как слово "смерть". Поэтому люди так опасаются этой цифры.

Но в Китае и Норвегии это число означает долголетие и богатство, а в норвежской мифологии девять – священная цифра.

Число 13

Ненависть к числу 13 происходит из религии, именно Библия рассказывает о Тайном ужине, где Иисус и 12 апостолов сидели за обеденным столом, а 13-м гостем был Иуда, который потом предал Иисуса.

А самое страшное, что может быть для людей, верящих в плохой смысл этого числа – пятница 13-е. Такая теория появилась после того, как король Франции в этот день приказал казнить всех рыцарей в храме.

Также в азартных играх 13 считается несчастливым.

Число 17

Для итальянцев 17 связано с неудачами. Потому что на латыни это число означает "моя жизнь закончилась". В Италии 17 записывают римскими цифрами XVII, а когда их переставить, то появляется латинское слово VIXI, что в переводе значит "я прожил".

Число 39

В Афганистане это число переводится как "дохлая корова", это жаргонное название сутенера, которое ассоциируется с позором и стыдом. А водители, имеющие в номерах число 39, часто слышат неодобрительные отзывы в свою сторону.

Число 666

Это число часто называют знаком сатаны. Христиане считают, что 666 – это цифра дьявола. В Библии это число является ссылкой на Антихриста, поэтому большинство людей пытаются его избегать.

А в Китае люди наоборот радуются, когда встречают три шестерки. В китайской нумерологии считается, что такое число приносит удачу.

Но никакого научного объяснения относительно "суеверных чисел" нет. Главное не с фанатизмом относиться к их значениям.

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