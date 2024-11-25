"Не стоит преувеличивать достижения рекрутинговых центров": Вениславский объяснил, почему не следует расформировывать ТЦК

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки продолжают выполнять основную роль в процессе мобилизации в Украине. Расформирование ТЦК и СП не пойдет на пользу нашей обороноспособности.

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В этом уверен нардеп Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Эту тему он затронул во время брифинга в Media Center Ukraine.

"Я бы не преувеличивал достижения именно рекрутинговых центров касательно мобилизации. Это еще пилотные процессы, которые привлекают на добровольной основе максимальное количество граждан Украины к выполнению их конституционного долга. Но главную ношу в вопросе мобилизации продолжают выполнять именно ТЦК и СП", – заявил он.

Парламентарий не поддерживает инициативу некоторых народных избранников, которые призывали распустить ТЦК.

"Я думаю, что должны быть два параллельных процесса (мобилизация и рекрутинг. – Ред.)", – пояснил Вениславский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что главный приоритет сейчас – защита страны, однако ведомство стремится усовершенствовать процесс мобилизации, чтобы исправить болезненные моменты для населения.

– Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак ранее заявил, что ликвидация ТЦК не является проблемой, однако работа по мобилизации должна продолжаться, как и ведение соответствующей документации. А для решения проблем незаконной деятельности сотрудников военкоматов необходимо не просто заменить людей – следует полностью менять систему, уверен он.

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