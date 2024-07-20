Я один раз об этом скажу.

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Не разговаривайте со своими детьми на русском языке.

Я знаю, почему многие так продолжают делать – и сами не переходят, и детей учат русскому. Отношусь к этому с пониманием. Взрослых людей сложно изменить. Взрослые люди ленивы. Взрослые люди "просто не хотят" и так далее. ОК.

Далее текст на языке оригинала.

ОК, ви обрали для себе принципову російськомовність. Принципово вирішили дотримуватись принципу. ОК, ви обрали це для себе особисто. Це ваша особиста справа.

Та я дуже вас прошу.

Не розмовляйте російською зі своїми дітьми.

Не робіть цей вибір за них. Не насаджуйте їм цей принцип. Допоможіть їм адаптуватись до життя, де українська мова буде дедалі поширенішою і панівною. Допоможіть їм підготуватись і зайняти достойне місце в житті - без боротьби за ВАШІ принципи. Залиште їх собі. Діти - не ваші солдати. Хай в них буде своя доля.

Розмовляйте з дітьми українською.

Навчайте дітей англійської.

Ви вважаєте, що нічого страшного не відбувається через російську мову в спілкуванні з дітьми. Що хай дивляться російський контент. Хай слухають російську мову. Адже вас самих виховувало російськомовне середовище. Отже вам здається, що так буде добре і для дитини. А, скоріш за все, ви про це навіть не думали - а як буде дитині далі.

Дорогі друзі.

Російськомовні діти не будуть спілкуватись з україномовними (за невеликим винятком).

Російськомовні діти не шукатимуть друзів в Польщі чи Франції (за невеликим винятком).

Російськомовні діти БУДУТЬ БУДУВАТИ СТОСУНКИ З ОДНОЛІТКАМИ З РОСІЇ.

Бо немає мовного бар'єру. Бо немає проблеми в спілкуванні. Бо можна без зусилля завести друга і не думати про мовну різницю.

"Ты как и я. Давай дружить".

Бо де простіше, ТАМ І БУДУЮТЬСЯ ЗВ'ЯЗКИ. Бо ДЕ БЕЗ ЗУСИЛЬ, ТАМ І ЛЕГКО.

Тому я дуже вас прошу.

Розмовляйте зі своїми дітьми українською мовою. Дайте їм шанс в Україні майбутнього.

Дитина, яку виховують російською, буде готуватись жити в російськомовному середовищі. І завжди сприйматиме україномовне як щось нерідне і неприроднє для себе.

Російськомовна дитина готуватиметься до російського світу в Україні. А ЙОГО ВЖЕ НЕМАЄ. Він все ще сильний. Все ще "принциповий". Але вже немає ніякої перспективи. І чим далі, тим меншим і слабшим ставатиме.

Російськомовність дедалі більше буде поганою ознакою для людини. В усіх сенсах. На всіх рівнях. В усіх ситуаціях (крім еміграції в РФ).

Дорогі друзі. Будьте принциповими, скільки хочете. З собою. Розмовляйте російською, якщо це ваш принцип. Але НЕ робіть цього з вашими дітьми. Не виховуйте емігрантів. Не виховуйте майбутній проросійський електорат.

Зробіть вашій дитині подарунок.

Розмовляйте з нею українською.

Навчайте її англійської.

Подумайте про дитину, а не про себе.

Залиште вашу битву за русскій язик в минулому.

Це просто порада. Не обов'язково писати, яка я погана людина, що про це написав і звернувся до вас в такий важкий для країни час. Можете не слухати і робити, як хочете.

Я своїх дітей навчатиму саме так, як написав.