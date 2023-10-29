'Не переход, а единение': священник ПЦУ рассказал о путях диалога между Церквями в Украине

В случае с переходом священников Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины лучше избегать самого слова "переход", которое звучит как измена и может отпугнуть людей. Вместо него следует говорить о единении этих церквей как равноправных сторон.

Об этом в интервью "Духовному фронту Украины" сказал священник с Волыни Александр Колб, недавно перешедший из УПЦ МП в ПЦУ. Он разъяснил духовно-психологическую проблему, связанную с употреблением слова "переход".

"Этим словом людям навязывается следующая идеология, что община не просто покинула одну юрисдикцию и перешла в другую, а как будто покинула Бога и пошла в какую-то политическую организацию. Поэтому я избегаю этого слова – "переход", и хочу, чтобы оно звучало правильно – "единение". Во время этого единения мы не потеряли свою идентичность. Наша община называется так, как называлась. Сейчас мы продолжаем совершать богослужение по старому стилю. На сегодняшний день, мы совершаем богослужение на украинском и церковно-славянском языках. Это особенно касается хора", – говорит священник.

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По его словам, УПЦ МП и ПЦУ соединились как две полноправные, полноценные и канонические юрисдикции. Именно поэтому, по его мнению, здесь уместнее именно слово "единение".

"Я бы хотел, чтобы такое единение произошло в полном масштабе, не отдельной религиозной общины святой Марии Магдалины, а вообще полной структуры УПЦ и ПЦУ. Это было бы подлинное единение. Не переход, а единение и это принесло бы много пользы. Об этом единении говорил не раз сам Вселенский патриарх Варфоломей. Это его предложение, пожелание и если хотите благословение, а я ему повторяю еще раз – доверяю", – отмечает Александр Колб.

Он высказал свое мнение относительно того, как сейчас должны действовать священники и епископы, которые еще не доверяют решениям Вселенского патриарха, чтобы пройти путь к единству. Колб говорит, что нужно начать с самого малого и перестать использовать слова "переход" и "запрет", которые пугают и отталкивают священнослужителей УПЦ.

Священнослужитель говорит, что проблемой также является нерешительность и ожидание первого шага от кого-то другого. Так, священники сейчас смотрят на епископов, ожидая он их действий, а епископы в определенной степени так же смотрят на священников. "Наши священники говорят: "Если бы это возобновление евхаристического общения сделали епископы, если бы на это благословил блаженнейший митрополит Онуфрий, вот все произошло бы с радостью!" На самом деле. Но есть слово "если бы" и это остается только мечтой", – отметил Колб.

"Пора действовать, а не писать обращения. Наши обращения были неоднократные. И к Священному Синоду 10 неудобных вопросов, и открытое письмо к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию о созыве Собора. Но это только письменные или устные обращения. Нужны конкретные действия", – добавил священник.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 октября депутаты Верховной Рады большинством голосов в первом чтении поддержали законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией и ее пропагандистскими нарративами. Наиболее известным и распространенным в Украине обществом верующих, подпадающим под этот закон, станут, конечно, представители Московского патриархата.

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