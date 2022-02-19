'Не паникуй! Готовься!' В Харькове прошел открытый вышкол по основам гражданской обороны

В Харькове проходит открытый вышкол по основам гражданской обороны для жителей города. Проводит его Нацкорпус в рамках своей кампании "Не паникуй! Готовься!".

Организаторы сообщают, что участники обучаются тактике, обращению с оружием, минно-саперному делу, картографии, основам первой медицинской помощи. Все занятия проводят инструкторы, являющиеся ветеранами боевых действий. В них участвует около 800 участников, однако, по информации организаторов, заявок было значительно больше.

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Подобные вышколы под общим лозунгом "Не паникуй! Готовься!" одновременно проходят в десяти городах, в частности, Черкассах, Львове, Чернигове и др., а еще несколько городов будут проводить учения в воскресенье, 20 февраля.

Как известно, 5 февраля в Харькове состоялся "Марш Единства: шествие за украинский Харьков" с участием около 5 тыс. человек.