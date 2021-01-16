Я из русскоговорящей семьи, при этом поддерживаю закон о том, чтобы сфера услуг говорили на украинском. Мы живём в Украине и это логично. Не нравится украинский, хотите говорить только на русском, в чем проблема? Россия рядом, переехали себе и говорите. Ненависть ко всему украинскому у определённой части населения. Любители русского мира, они никогда не станут украинцами.

Але в нашій країні потихеньку все змінюється. Багато дітей в школах вже погано розуміють російську. Мій племінник на питання "Ты учишь английский?" , відповідає мені " Ні, я вивчаю". Зараз ми на довгому , але на прямому шляху до того, що через 10-15 років молодь вже не буде розмовляти російською. Як молодь в Грузії та в країнах Балтії взагалі не розуміють російську. Хто хоче може вчити різні мови, ніхто не забороняє, якщо Ви вчите англійську, чому не можна вивчити мову своєї країни? Треба визнати, що як бі важко не було, але рядянського союзу в нас вже ніколи не буде. Вата б’ється в конвульсіях, це добре. На побутовому рівні на українську можна легко перейти, головне почати.

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