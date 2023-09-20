Не из 'Азова', а из 3-й ОШБр: кто владелец красно-черного шеврона со звездой Давида на фото из Умани

Владельцем красно-черного шеврона со звездой Давида на фото из Умани во время празднования Рош ха-Шана является не боец "Азова". Военный, на снимке, которые обрел популярность за считанные дни, служит в 3-й ОШБр. Его позывной "Ребе".

Об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин. Герой фото – боевой медик.

"Помните фото, где украинский боец, еврей из бригады специального назначения "Азов", рад встретить своего друга-паломника во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Как оказалось, он не боец бригады "Азов", а боевой медик Третьей штурмовой бригады с позывным "Ребе", – написал Левин.

По его словам, "Ребе" вел видеодневник в осаждаемом российскими оккупантами Бахмуте. У него много кадров во время ожесточенных боев за город.

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"Бесценная военная кинохроника. Видео местами не для слабонервных", – добавил Левин.

Осторожно! Видео может навредить людям со слабой психикой!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали теплую встречу военнослужащего "Азова", который приехал на празднование еврейского Нового года – Рош га-Шана – в Умань Черкасской области, с хасидом. Паломник поцеловал шеврон в виде красно-черного флага со звездой Давида на форме защитника Украины.

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