Люди, я Вас очень прошу сделать репост, очень нужно купить квадрокоптер для разведки!! Ну, это для нас всех нужно, война за нашу страну. Сейчас на фронте обстрелы, погибшие, раненые. За последние сутки пятеро раненых! Вражеские войска оцепили наши границы. Сделайте как можно больше репостов и за каждую гривну + Вам в карму. 5,10,100 гр, кто сколько может, главное – не будьте равнодушны.

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