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Несколько слов исходя из ситуации.

В это время Украине необходимо единство Нации и максимальная мобилизация духовных, материальных, человеческих ресурсов для отражения агрессии Ерефии.

Единство – не только в декларативных заявлениях политиков, но и в конкретных государственно-защитных действиях.

Учитывая существующие угрозы, уже сейчас необходимо начать:

- мобилизацию, как минимум, первой очереди Оперативного резерва ВСУ;

- доукомплектование боевых бригад Армии;

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- развертывание, вооружение, обеспечение всем необходимым и боевое согласование добровольческих подразделений (которые будут действовать, как всегда, в полном подчинении Командования ВСУ).

- системную зачистку украинских городов и сел от коллаборантской сволочи и т.д.

Далее текст на языке оригинала.

Окрім цього, керівництву Держави необхідно звернутися із закликом до громадян України приготуватися до ведення тотальної війни проти віковічного ворога - Російської імперії: Украінці мають знищувати агресора скрізь, де той з’явиться, всім, що є під рукою.

У клятих ерефівців має і буде горіти земля під ногами!

Завдання кожного українця - вбити якомога більше окупантів…

Брати і Сестри, будьмо готові до жертовної Битви за майбутнє нашої Нації та Держави!

За наших дітей і онуків!

За домашні огнища і вівтарі!

P.S. Українська добровольча армія перебуває у стані повної бойової готовності: фронтові підрозділи виконують поставлені завдання в зоні ООС; резервні батальйони та новосформовані підрозділи готові до розгортання; медбат "Госпітальєри" працює.

Не бійся! БИЙСЯ!