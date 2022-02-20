Не бойся! Сражайся!
Несколько слов исходя из ситуации.
В это время Украине необходимо единство Нации и максимальная мобилизация духовных, материальных, человеческих ресурсов для отражения агрессии Ерефии.
Единство – не только в декларативных заявлениях политиков, но и в конкретных государственно-защитных действиях.
Учитывая существующие угрозы, уже сейчас необходимо начать:
- мобилизацию, как минимум, первой очереди Оперативного резерва ВСУ;
- доукомплектование боевых бригад Армии;
- развертывание, вооружение, обеспечение всем необходимым и боевое согласование добровольческих подразделений (которые будут действовать, как всегда, в полном подчинении Командования ВСУ).
- системную зачистку украинских городов и сел от коллаборантской сволочи и т.д.
Далее текст на языке оригинала.
Окрім цього, керівництву Держави необхідно звернутися із закликом до громадян України приготуватися до ведення тотальної війни проти віковічного ворога - Російської імперії: Украінці мають знищувати агресора скрізь, де той з’явиться, всім, що є під рукою.
У клятих ерефівців має і буде горіти земля під ногами!
Завдання кожного українця - вбити якомога більше окупантів…
Брати і Сестри, будьмо готові до жертовної Битви за майбутнє нашої Нації та Держави!
За наших дітей і онуків!
За домашні огнища і вівтарі!
P.S. Українська добровольча армія перебуває у стані повної бойової готовності: фронтові підрозділи виконують поставлені завдання в зоні ООС; резервні батальйони та новосформовані підрозділи готові до розгортання; медбат "Госпітальєри" працює.
Не бійся! БИЙСЯ!
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