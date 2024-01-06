Называются освобожденными пленными и выманивают деньги: украинцев предупредили о новом виде мошенничества

Украинцев предупредили о новом виде мошенничества – злоумышленники начали использовать обмен военнопленными, состоявшийся 3 января, как возможность для наживы. Мошенники называются освобожденными из плена воинами и выманивают у граждан деньги.

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Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными на своей странице в Facebook. Схему обмана мошенники организовали в социальных сетях.

Их профили можно определить по наличию фото и видео защитников из "обмена 230" или фото- и видеоматериалов с других подобных событий.

"В соцсетях появились профили, которые представляют себя освобожденными из плена защитниками, призывают обращаться и обещают предоставить информацию якобы о тех военных, кого они видели в плену. Впоследствии под разными предлогами начинают просить деньги", – говорится в сообщении.

"Не верьте! За этими страницами и профилями соцсетей прячутся мошенники. Будьте бдительны и обращайтесь только к официальным ресурсам Координационного штаба по обращению с военнопленными", – призвали в штабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГПСУ показали кадры первой встречи пограничников, накануне вернувшихся из плена, с родными. Защитники и их семьи не могли сдержать слез счастья.

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