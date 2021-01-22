Названы самые частые причины ДТП в Украине за 2020 год. Инфографика

В 2020 году в Украине произошло 168 107 ДТП, в результате которых 3541 человек погиб и еще 31 974 получили травмы.

Как сообщает в Facebook Центр общественного здоровья Украины, частая причина ДТП – это нарушение правил маневрирования (69 252 случая) (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Также среди причин – превышение безопасной скорости (38 768 случаев), несоблюдение дистанции (28 259), нарушение правил проезда перекрестков (11 390), управление транспортным средством в состоянии опьянения (4522).

По статистике, 1776 человек погибли в результате превышения безопасной скорости, 103 – вследствие вождение в нетрезвом состоянии.

В то же время 3574 ДТП были совершены с участием детей (168 детей в возрасте до 18 лет погибли, а 3957 – травмированы), из них 423 – совершены по вине детей.

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