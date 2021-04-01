Названы популярные ошибки, которые могут привести к смерти домашнего питомца

Самыми частыми ошибками, которые могут привести к последствиям вплоть до смерти домашнего питомца – это выгул кошек на улице и перевозка четвероногих в автомобиле без специальной переноски.

Об этом президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко рассказала телеканалу "Звезда". По ее словам, кошек не нужно выгуливать на улице.

"Ей там делать нечего, особенно в городе. Зачем ей гулять по улице? Собирать заразу?" – сказала она.

Эксперт объяснила, что у кошек гораздо больше мелких костей, чем у собак, что позволяет им выскользнуть из ошейника или шлейки и убежать. Оптимальным вариантом может стать прогулка в вольере при наличии частного дома.

Еще одной смертельной опасностью Шевченко назвала перевозку кошек в автомобиле без переносок. Она рассказала о множестве случаев, когда животное от страха выпрыгивало из окна машины или забивалось под педаль тормоза.

Отметим, что фелинология – это раздел зоологии, изучающий анатомию и физиологию домашних кошек, а также их породы, особенности их селекции, разведения и содержания. Специалистов, занимающихся фелинологией, называют фелиноологами.

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