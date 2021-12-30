Названы области Украины, которые больше всего могут пострадать от изменений климата

Ученым удалось выяснить, какие регионы и области Украины пострадают сильнее всего вследствие глобального изменения климата на планете и повышения общемировой температуры. Наиболее остро ощутят катастрофические изменения пять украинских регионов: Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области.

Как сообщило Минэкологии со ссылкой на результаты исследования Всемирного банка о влиянии изменения климата на ключевые сектора экономики Украины, перемены ощутимо ударят по урожайности регионов и в последствии приведут к большим экономическим потерям, как страны в целом, так и отдельных домохозяйств. В этом случае, потери в агросекторе могут составлять до 30%.

Эксперты объяснили, что в рамках анализа изучались два сценария развития событий. Один из них предполагает, что температура воздуха повысится до 2100 года соответственно на 2,4°C (при борьбе с выбросами углерода) и на 4,3°C (без такой борьбы).

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При этом, как подчеркнули в ведомстве – второй сценарий наиболее травматичный для народного хозяйства Украины. В этом случае, специалисты предсказали снижение урожайности в Украине ячменя, кукурузы и подсолнечника в 2030-2050 годах на 10-30%.

Там же отметили, что разумное управление водными ресурсами наоборот, может сыграть "на руку Украине". Так, правильно выбранная водная стратегия может повысить общую урожайность на территории страны на 20-40%, в том числе до 80% – для кукурузы и до 40-80% – для подсолнечника.

Более того, в Минэкологии подсчитали, что оптимальная политика в управлении водными ресурсами может принести стране выгоду соизмеримую 264-504 млн долларов.

По данным ВОЗ, за последние 130 лет температура в мире возросла примерно на 0,85°С. За последние 25 лет темпы глобального потепления ускорились, превысив 0,18°С за десятилетие. В организации предупредили, что данные климатические изменения будут иметь негативное воздействие на социальные и связанные с окружающей средой факторы здоровья – чистый воздух, безопасную питьевую воду, пищевые продукты, жилище.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, как глобальное потепление оказывает влияние на изменение климатических зон в Украине.