Названы области-лидеры по вакцинации в Украине
За минувшие сутки, 7 марта, больше всего прививок от коронавируса (COVID-19) сделали в Донецкой области – 240.
Всего за день вакцинировали 910 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Украины. Общее количество вакцинированных 17 947 человек.
За прошедшие сутки в регионах провели вакцинаций:
Винницкая область – 10 прививок;
Волынская область – 20 прививок;
Днепропетровская область – 40 прививок;
Донецкая область – 240 прививок;
Закарпатская область –10 прививок;
Запорожская область – 10 прививок;
Киевская область – 60 прививок;
Луганская область – 180 прививок;
Львовская область – 90 прививок;
Одесская область – 40 прививок;
Полтавская область –30 прививок;
Тернопольская область – 40 прививок;
Харьковская область – 50 прививок;
Хмельницкая область – 30 прививок;
Черкасская область – 40 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог рассказал, что в случае организации масштабной вакцинации от коронавируса в Украине проблема COVID-19 может практически исчезнуть уже в сентябре.