Названы области-лидеры по вакцинации в Украине

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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Названы области-лидеры по вакцинации в Украине

За минувшие сутки, 7 марта, больше всего прививок от коронавируса (COVID-19) сделали в Донецкой области – 240.

Всего за день вакцинировали 910 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Украины. Общее количество вакцинированных 17 947 человек.

За прошедшие сутки в регионах провели вакцинаций:

  • Винницкая область – 10 прививок;

  • Волынская область – 20 прививок;

  • Днепропетровская область – 40 прививок;

  • Донецкая область – 240 прививок;

  • Закарпатская область –10 прививок;

  • Запорожская область – 10 прививок;

  • Киевская область – 60 прививок;

  • Луганская область – 180 прививок;

  • Львовская область – 90 прививок;

  • Одесская область – 40 прививок;

  • Полтавская область –30 прививок;

  • Тернопольская область – 40 прививок;

  • Харьковская область – 50 прививок;

  • Хмельницкая область – 30 прививок;

  • Черкасская область – 40 прививок.

Названы области-лидеры по вакцинации в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог рассказал, что в случае организации масштабной вакцинации от коронавируса в Украине проблема COVID-19 может практически исчезнуть уже в сентябре.

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