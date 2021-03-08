Названы области-лидеры по вакцинации в Украине

За минувшие сутки, 7 марта, больше всего прививок от коронавируса (COVID-19) сделали в Донецкой области – 240.

Всего за день вакцинировали 910 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Украины. Общее количество вакцинированных 17 947 человек.

За прошедшие сутки в регионах провели вакцинаций:

Винницкая область – 10 прививок;

Волынская область – 20 прививок;

Днепропетровская область – 40 прививок;

Донецкая область – 240 прививок;

Закарпатская область –10 прививок;

Запорожская область – 10 прививок;

Киевская область – 60 прививок;

Луганская область – 180 прививок;

Львовская область – 90 прививок;

Одесская область – 40 прививок;

Полтавская область –30 прививок;

Тернопольская область – 40 прививок;

Харьковская область – 50 прививок;

Хмельницкая область – 30 прививок;

Черкасская область – 40 прививок.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог рассказал, что в случае организации масштабной вакцинации от коронавируса в Украине проблема COVID-19 может практически исчезнуть уже в сентябре.