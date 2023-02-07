Названы имена новых руководителей Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей: правительство поддержало проекты указов

Во вторник, 7 февраля, Кабинет министров согласовал назначение руководителей Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Ими станут Сергей Лысак, Юрий Малашко и Александр Прокудин соответственно.

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Таким образом, правительство поддержало проекты указов президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

Сергей Лысак, который возглавит Днепропетровскую ОВА имеет воинское звание бригадного генерала. Он награжден орденом "За мужество" III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны.

Лысак возглавляет СБУ в Днепропетровской области, а до этого руководил СБУ в Житомирской области.

Юрий Малашко, который станет главой Запорожской ОВА, ранее возглавлял военную администрацию Красногоровки Донецкой области. С 2020 по 2022 год он занимал должность заместителя руководителя антитеррористического центра СБУ.

Александр Прокудин, который будет председателем Херсонской ОВА, работал в следственных подразделениях и отделе профессиональной подготовки Управления кадрового обеспечения, возглавлял Управление кадрового обеспечения УМВД Украины в Херсонской области.

Напомним, Кабинет министров Украины 24 января уволил пятерых председателей областных военных администраций. В отставку уйдут руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, Киевской – Алексей Кулеба, Запорожской – Александр Старух, Сумской – Дмитрий Живицкий и Херсонской – Ярослав Янушевич.

После этого президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в приграничных и прифронтовых регионах Украины. По его словам, в этих областях нужны управленцы с военным опытом.