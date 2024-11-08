'Название неслучайное': село на Одесщине переименовали в честь Главного управления разведки

В Одесской области в честь воинов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины переименовали село Первомайское Раздельнянского района. Теперь оно называется Гуровское.

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Об этом 8 ноября рассказали в пресс-службе ГУР. "В честь воинов ГУР МО Украины в рамках процесса деколонизации в Раздельнянском районе Одесской области село Первомайское переименовали в Гуровское", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято с целью отметить важный вклад украинской спецслужбы в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепление обороноспособности Украины и честь победы военных разведчиков.

В разъяснении Института национальной памяти Украины отмечено, что во время полномасштабной войны с РФ воины ГУР выполняют комплекс сложных задач – от стратегической разведки до боевых операций по освобождению территорий, а также специальных миссий на оккупированных территориях и в тыру врага, которые подрывают военный потенциал страны-агрессора.

"Выражаем благодарность Верховной Раде Украины, команде Института национальной памяти Украины и местной общине Гуровского за важное решение и празднование в топонимике подвига воинов ГУР", – говорится в сообщении ГУР.

В ведомстве также рассказали, что название Гуровское, которое чествует государственный чин Военной разведки Украины – неслучайное для Одесщины: она символизирует тяготу исторических традиций в создании национальных спецслужб.

Например, именно в Одессе в 1886 году родился видный военный деятель времен Украинской революции 1917-1921 годов, генерал-хорунжий Армии УНР, один из организаторов военной спецслужбы Государственного Центра УНР в Экзиле Всеволод Змиенко (1886-1938).

Ранее в центре Одессы появилась улица в честь руководителя разведки УНР Всеволода Змиенко, напомнили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одессе решили демонтировать памятник российскому поэту Пушкину 19 века на Приморском бульваре. Руководитель Одесской области Олег Кипер заявил, что соответствующее решение уже закреплено документально.

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