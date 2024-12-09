NAUDI и КПИ объединяют усилия по подготовке специалистов в области ОПК

В понедельник, 9 декабря 2024 года, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и Национальная ассоциация оборонных промышленностей Украины (NAUDI) подписали важное рамочное соглашение. Целью ее является подготовка специалистов для оборонно-промышленного комплекса.

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Об этом сообщила NAUDI на своей странице в Facebook. NAUDI и КПИ организуют дуальную форму обучения для студентов университета на производственных предприятиях, входящих в Ассоциацию.

Такой формат позволит студентам совмещать теоретическое обучение с практическим опытом, а необходимые компетенции будут приобретаться непосредственно в производственных условиях.

По словам исполнительного директора NAUDI Сергея Гончарова, это лишь первый шаг к более глубокой интеграции образования и оборонно-промышленного комплекса.

"Мы понимаем, как важно обеспечить предприятия подготовленными специалистами. Это касается и внедрения инноваций и работы на современном оборудовании. Без квалифицированных кадров даже самые лучшие технологии не принесут результата. Благодаря дуальному образованию мы не только сохраним, но значительно повысим объемы производства техники и вооружения", — отметил Гончаров.

Он также отметил заинтересованность предприятий Ассоциации в сотрудничестве.

"Наши предприятия стремятся интегрировать теоретические знания студентов в реальный производственный процесс, сделав переход от обучения к работе максимально простым и быстрым", - сказал Гончаров.

Ректор КПИ Анатолий Мельниченко, со своей стороны, подчеркнул, что дуальное образование создает уникальные возможности для студентов: "Такой подход позволяет молодым специалистам уже во время обучения стать частью предприятия. Это позволяет им закреплять теоретические знания практическими навыками и одновременно понимать реальные вызовы отрасли. Мы видим огромный потенциал этого сотрудничества, в частности для подготовки специалистов в области электроники, материаловедения, химии и многих других".

Соглашение между NAUDI и КПИ закладывает основу подготовки нового поколения профессионалов, готовых к вызовам современного мира. Она не только обеспечивает интеграцию образования и производства, но и способствует укреплению обороноспособности Украины путем внедрения инноваций и развития стратегических отраслей.

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