Нацполиция в Запорожской области получила современные тепловизионные прицелы от 'Стального фронта'

Бойцы батальона особого назначения Национальной полиции в Запорожской области получили современные тепловизионные прицелы, благодаря которым проще будет следить за передвижением врагов ночью. Два прицела, стоимостью почти 200 тысяч гривен, передала компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

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Тепловозный прицел Dahua Thermal Scope c435 позволяет видеть тепловое излучение объектов ночью. А благодаря восьмикратному зуму можно подробно рассмотреть предметы, которые могут быть невидимыми для обычного глаза на расстоянии до 2 км. По словам защитников, такое оборудование существенно облегчает работу подразделений и помогает приближать победу.

"Такое оборудование нам крайне необходимо, чтобы эффективно выполнять боевые задания. Сегодня мы получили такие тепловизоры, и я уверен, что они помогут нам в защите Украины", - отметил командир батальона особого назначения ГУ Национальной полиции в Запорожской области с позывным "Скала".

В рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" компания Метинвест самостоятельно и совместно с партнерами освоила производство изделий из стали для нужд военных. Среди них – мобильные укрытия, пластины для бронежилетов, противотанковые ежи, минибастионы, жесткие элементы защиты для фронтовых автомобилей, полевые печки и саперные кошки.

Как известно, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Ахметова оказывают милитарную помощь стране. Они направили уже более 165 тысяч бронежилетов и 1,3 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, бойцы получили более 1800 тепловизоров, дальномеров и биноклей, а также 874 автомобиля. А для заправки машин предоставлено более 1,3 млн. литров горючего.