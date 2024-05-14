Нацполиция имеет всего 155 исправных электронных браслетов на всю страну, – журналист

По состоянию на 6 мая 2024 года в распоряжении Национальной полиции Украины по всей стране было всего 155 исправных электронных браслетов. При чем уже все из них применены к подозреваемым и обвиняемым.

В некоторых регионах количество браслетов меньше 10 единиц. Об этом в своем Telegram-канале заявил журналист Олег Новиков.

По его словам, в последнее время по всей стране начала проявляться тенденция, что последующего продления действия обязанностей с подозреваемых снимают электронные браслеты, поскольку свободных нет.

Журналист подчеркнул, что согласно данным Национальной полиции, на всю Украину есть 300 электронных браслетов. Однако из них всего 155 находятся в исправном состоянии. К тому же, все 155 браслетом уже применены к подозреваемым и обвиняемым.

Также он добавил, что еще 32 браслета потеряны в результате боевых действий, а 108 – неисправны. Причем некоторые регионы имеют до десятка этих браслетов. На всю Черкасщину – 3 браслета; Кировоградщину, Прикарпатье и Буковину – по 5; на Херсонщине и Полтавщине – по 7; Ровенскую и Черниговскую – по 8 и на Житомирщину – 9 браслетов.

Напомним, Печерский районный суд Киева снял электронный браслет с наместника Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Московского патриархата Павла (Петра Лебедя). Его подозревают в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и разжигании межрелигиозной розни.

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