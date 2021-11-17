Нацкорпус снова зовет людей на учения по теробороне

Национальный Корпус анонсировал вышколы, которые пройдут в рамках работы Штабов обороны в Киеве, Харькове и на Волыни. Как сообщает пресс-служба партии, это связано с сообщениями о высокой вероятности военной агрессии РФ и миграционным кризисом.

В частности, 20 ноября учения состоятся в Киеве на территории бывшего завода "Атек". Начало вышкола - в 11.00. "Штаб обороны Киева совместно с инициативой "Тотальный Опир" проведет учения теробороны в эту субботу. В программе тактика, тактическая медицина, осмотр оружия, инструкторы с боевым опытом и многое другое", — говорится в сообщении.

Штаб обороны Волыни проведет учения на полигоне общего пользования возле г. Рожище 21 ноября в 12.00.

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Штаб оборони Харьковщины огласил предварительную запись на участие в вышколе, дата которого будет объявлена позже.

Как известно, ряд зарубежных СМИ, экспертов и политиков сообщал об усилении концентрации российских войск на границе с Украиной. В то же время, на польско-белорусской границе продолжается так называемый миграционный кризис, заставивший Польшу и Литву объявить чрезвычайное положение и привести войска в повышенную готовность.