Нацкорпус предложил Польше помощь в борьбе против гибридной агрессии РФ

Украинские националисты выразили поддержку польскому народу в миграционном кризисе на границе с Беларусью и предложили принять участие в борьбе с гибридной агрессией РФ в качестве волонтеров.

Об этом говорится в официальном обращении Национального Корпуса к польским властям.

"Для нас очевидно то, что Российская Федерация совместно с нелегитимными и преступными властями Беларуси начали гибридную агрессию против вашего государства. Украинцы, как никто другой в Европе, знакомы с подлой тактикой россиян использовать гражданское население как пушечное мясо против своих оппонентов… Обращаемся к Вам с предложением рассмотреть возможность привлечения украинских добровольцев – членов нашего Движения в качестве волонтеров для помощи личному составу, вовлеченному в противодействие гибридной агрессии РФ на границе Беларуси с Республикой Польша", – говорится в обращении Национального Корпуса.

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Готовность лично принять участие также выразил экс-командир "Азова" и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин. "Сегодня поляки стали основной мишенью для наших врагов, поэтому я считаю абсолютно логичным не стоять сейчас в стороне, а помочь соседям бороться с кремлевскими террористами… В нашем движении много ветеранов с опытом боевых действий, которые с высокой мотивацией поддержат польский народ в защите от кремлевских провокаций. Лично готов приобщиться", - написал Жорин в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, уже второй день на польско-белорусской границе происходят столкновения с участием нелегальных мигрантов, прибывших на границу под охраной белорусских военных. Польша привела свои войска и территориальную оборону в повышенную боевую готовность. В то же время Литва объявила в приграничных районах чрезвычайное положение.