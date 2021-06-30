'Нацкорпус' пообещал истерику украинофобов после акции в честь Шухевича

Во Львове "Национальный К орпус" проведет огненную мистерию в честь 114 годовщины со дня рождения Главного командира УПА Романа Шухевича. Об этом сообщает пресс служба партии.

Церемония в почитание начнется 30 июня в 21:30 вблизи места рождения генерал-хорунжего (Львов, ул. О. Довбуша, 2).

Как отметил в своем Telegram-канале руководитель Центрального штаба партии Максим Жорин, формат чествования вызовет резонанс среди пророссийских сил. "Сегодня наше Движение достойно почтит этого героического украинца в его родном Львове. Уверен, что это также вызовет большую истерику со стороны украинофобов", - написал Жорин.

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Роман Шухевич - один из главных борцов за независимость Украины ХХ столетия. Генерал-хорунжий УПА. Погиб в бою в 1950 В 2007 году посмертно удостоен звания Героя Украины.