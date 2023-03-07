Блог | Сергей Борщевский: Национальное русское блюдо не щи, а ложь

Речниця російського МЗС Марія Захарова знову роздратована. Цього разу під її гарячу руку потрапили перуанські ЗМІ, які останнім часом у зв'язку з річницею агресії Росії проти України, дозволили собі низку публікацій, які цю агресію засуджують.

Видео дня

Потрапив, приміром, під гарячу руку Захарової оглядач Августо Альварес Родрич. До речі, не хлопчик, а відомий економіст, професор Тихоокеанського університету, який до того ж понад 40 років успішно поєднує наукову роботу з журналістикою.

А роздратувала Захарову стаття Августо Альвареса в газеті "Ла Републіка". Ось що написала з цього приводу на сторінці свого відомства сама речниця-недоречниця (переклад мій):

"В статті "Війна ще не закінчилася, але Росія вже програла" такий собі експерт А.Альварес, не змигнувши оком, збрехав про те, що В.В.Путін 24 лютого 2022 року в своєму виступі про початок СВО заявив, що це робиться з метою "відродити СРСР з націоналістичним ухилом(!). Автор вважає, що "Росія не змогла досі захопити територію України, хоча намірялась зробити це за тиждень. Росія дедалі більше ізолюється, бо Україна вирішила, що не буде російською, а буде незалежною державою. Навіть Китай з острахом дивиться на Росію."

Все, що в лапках, нібито цитати з Августо Альвареса.

Я не полінувався розшукати цей матеріал у газеті "Ла Републіка":

Ось що насправді пише автор у статті, яка насправді називається "Поразка Росії в Україні":

Рік тому, вдосвіта у четвер 24 лютого 2022 року російська армія вдерлася на територію України... і через годину президент Росії Владімір Путін повідомив по телебаченню про початок "спеціальної військової операції проти злочинів та геноциду з боку київського режиму, що - як виявилося з часом - було оголошенням війни Заходу з метою відродження імперії...

У чому точно можна бути впевненими, так це в тому, що Росія зазнає великої поразки через рішення Путіна кинути свою країну у війну, в якій - хоч би скільки тривала битва, яку агресори помилково сподівалися виграти за лічені тижні - перемогли героїчні риси українського народу..."

Як мовиться, знайдіть десять відмінностей. Нічого такого, що Захарова приписала перуанському оглядачу, він не сказав. І, до речі, про Китай у нього ні слова. Зате, мабуть, є в роздумах Августо Альвареса щось таке, що викликало лють у Москві. Адже там розуміють, що громадськість і влада європейських країн краще інформована про справжні цілі Кремля, от і заповзялися дурити віддалені від подій країни Азії, Африки та Латинської Америки. І дратуються, коли бачать, що їх викрили.

І остання заувага: черпати інформацію з російських джерел, однаково, що пити болотну воду - так непомітно і козеням станеш.