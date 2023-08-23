Нацгвардейцы, корректировавшие уничтожение колонны оккупантов возле Клещиевки, нуждаются в помощи: как присоединиться

Сегодня, 23 августа, Украина отмечает День флага. Но несмотря на праздничные даты, война с российскими оккупантами продолжается и украинские защитники нуждаются в нашей поддержке. В частности, имеется постоянная потребность в боевых дронах.

Видео дня

Нацгвардейцы, корректировавшие уничтожение колонны оккупантов возле Клещиевки, просят помочь "мавиками". Об этом сообщил украинский журналист, военный корреспондент Роман Бочкала. Он объявил сбор средств на боевые квадрокоптеры для украинских защитников.

Воюющие на Бахмутском направлении нацгвардейцы сегодня потеряли один Mavic. У них осталось всего два дрона, которые, по их словам, "на ладан дышат".

Призываем всех небезразличных украинцев приобщиться к благородному делу и помочь собрать необходимые средства на приобретение беспилотников.

Необходимо собрать 164 000 ₴.

Все, кто хочет помочь украинским защитникам, могут сделать это по реквизитам:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/4gdGVvuB6d

MONO: 5375 4112 0810 6844

PayPal: [email protected]

Нацгвардейцы поделились кадрами, как расправлялись с техникой врага с помощью беспилотников. Мы уже помогали этому подразделению, и, по словам бойцов, на видео работал именно наш дрон.

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