НАТО или ЕС: опрос показал, членство в какой организации украинцы считают важнее

54% украинцев считают, что сегодня членство в НАТО для Украины больше приоритета, чем членство в Европейском союзе. А вступление в ЕС считают более важным 24%.

Такие результаты показал социологический опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в сентябре-октябре этого года. Опрос проводился по заказу Тимоти Гартона Эша – британского историка, журналиста и писателя, автора книг о политике и истории современности.

Вопросы касались восприятия украинцами важности членства в ЕС, а также приоритетности вступления Украины в ЕС или НАТО и восприятия ими России как части Европы.

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Опрос показал, что абсолютное большинство украинцев по-прежнему поддерживают вступление Украины и в Евросоюз, и в НАТО.

В то же время 54% опрошенных считают вступление в НАТО важнее вступления в ЕС. Тех, кто предпочитает вступить в Евросоюз, более чем вдвое меньше – 24%. Другие респонденты либо ответили "ни то, ни другое", либо вообще затруднились ответить.

КМИС отметил, что во всех регионах страны больше тех, кто считает вступление в НАТО более приоритетным, чем вступление в ЕС.

У подавляющего большинства опрошенных стремление к европейской интеграции Украины сочетается с желанием отмежеваться от России.

Почти 80% украинцев считают, что между Украиной и РФ должны быть границы, таможни, визовый режим и т.д., а многие сомневаются в том, что Россия имеет отношение к Европе.

59% респондентов считают Россию частью Европы хотя бы по одному из предложенных им критериев. Но 41% считают, что Россия не принадлежит к Европе ни по одному из этих критериев.

У тех, кто считает Россию хоть в чем Европой, преобладает географический критерий – по мнению 48% украинцев, Россия имеет чисто географическое отношение к Европе (но 47% так уже не считают). В то же время, только от 10 до 14% украинцев считают Россию связанной с Европой политической, культурной или ценностной общностью.

Опрос проводился с 29 сентября по 9 октября 2023 года по телефону с использованием компьютера (выборка с генерацией случайных номеров телефонов) среди 1010 граждан Украины, старше 18 лет, из всех регионов, кроме Крыма. Условием участия в опросе было то, что респонденты не находятся за границей и не проживают на территориях, временно оккупированных Россией до 24 февраля 2022 года.