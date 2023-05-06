Наталья Лелюх: 'Я там, где максимально нужна'. Интервью для Vogue при поддержке Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

До полномасштабной войны Наталья Лелюх была известным гинекологом, вела "Женский клуб", популяризировала науку о здоровье женщины. Теперь она помогает людям на деоккупированных территориях: собирает, сортирует и доставляет лекарства, консультирует, возвращает веру тем, кто уже на грани отчаяния.

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Vogue и Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова начали серию интервью, в которых мирные люди рассказывают свои истории о войне, чтобы они были услышаны на весь мир. В рамках проекта на Vogue UA вышло интервью с Натальей.

Все началось с коробки гуманитарки. В первые дни Великой войны врач искала свой путь — поговорила с волонтерами и начала помогать. В июне возобновила прием пациентов: ездила в деоккупированные села, работала в разрушенных больницах — там, где люди уже отчаялись быть услышанными.

"Там я нужна. Конечно, я не вылечу инсульт сейчас, не спасу всех, но я оставляю людям веру в то, что помощь будет, что их не забыли, что приедет врач, который выслушает и просто подержит за руку, оставит лекарства и даст полезные советы".

Первопричиной всего Наталья считает Майдан. Говорит: "Мой путь ко мне сегодняшнему начался тогда". В день расстрелов ее не было на Майдане: дежурила в больнице. Признается, что только теперь смогла хоть немного отработать вину.

"В первую очередь я врач. Я — Доктор Наташа. Это и есть я. И именно теперь я делаю то, что должен делать. То, для чего я на самом деле здесь. Там, где я максимально нужна. Там, где мой опыт самый полезный", — – говорит она.

Читайте интервью с Наталией Лелюх на Vogue UA.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова или бесплатной горячей линии (800) 509 001.