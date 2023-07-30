Натали Вуд: смерть украинской 'королевы Голливуда' до сих пор окутана тайной

20 июля голливудской звезде с украинским корнями могло бы исполниться 85 лет.

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OBOZREVATEL продолжает публикацию серии материалов о выходцах из Украины, добившихся невероятных успехов.

Ее жизнь и – особенно – таинственная смерть стали основой для романов-байопиков и телевизионных шоу. Она начала свою кинематографическую карьеру в пятилетнем возрасте, всего же на ее счету около 60 фильмов, среди которых легендарная "Вестсайдская история", получившая "Оскар" как лучший фильм 1961 года, и знаменитые "Большие гонки". Но история жизни самой Натали Вуд, которую нашли мертвой в прибрежных водах Лос-Анджелеса в ночь с 29 на 30 ноября 1981 года, превосходит любые фантазии.

Родом из Харькова

Фамилия звезды, которую она получила при рождении, Захаренко – предки ее отца, плотника Николая Захаренко, украинцы по национальности родом из Харькова. В 1917 году семьи ее родителей, спасаясь от ужасов революции, порознь в буквальном смысле слова проехали полмира: сначала, как многие тогда, бежали в китайский Харбин, оттуда – в канадский Ванкувер и уже затем – в Соединенные штаты. Именно здесь Мария, которую в семье называли Мусей, и Николай встретились и поженились, а 20 июля 1938 года, в Сан-Франциско в штате Калифорния появилась на свет их дочь – Наталья Николаевна Захаренко. После получения американского гражданства родители сменили фамилию на Гурдин, которую начала носить и Наташа.

Была Гурдин – стала Вуд

В четыре года мать записала девочку на балетные курсы, и вскоре она получила роль в своем первом фильме "Счастливая земля". Именно тогда студия, на которой снималась будущая звезда, решила изменить ее фамилию с Гурдин на Вуд – псевдоним казался продюсерам более звучным. В биографиях Вуд часто утверждают, что она совершенно очаровала режиссера картины Ирвинга Пичела, но на самом деле их знакомство – дело рук ее матери, которая впоследствии призналась дочери, что чуть ли не силой "заставила мистера Пичела полюбить ее". Мария Гурдин сыграла в жизни дочери неоднозначную роль. С одной стороны, именно ей актриса во многом обязана своей успешной карьерой. С другой, властный характер матери, которая давила на дочь, заставляя ее играть в фильмах, от которых та предпочла бы отказаться, оказывал негативное влияние на психику Натали, о чем она впоследствии расскажет журналистам.

"Пусть оба покоятся с миром"

Возможно, именно такое поведение матери Натали, которая возила дочь по многочисленным кастингам и заставляла ее делать все, чтобы понравиться режиссерам и продюсерам, и привело к событиям, о которых уже после смерти Натали рассказала ее сестра, голливудская актриса Лана Вуд. Речь идет об жестоком изнасиловании, которому подверглась Натали, когда ей было 16 лет, а ее обидчику, знаменитому Спартаку – актеру Кирку Дугласу – 38. Оно произошло летом 1955 года в лос-анджелесском отеле Chateau Marmont во время кастинга на роль в фильме "Искатели" и продолжалось несколько часов. Факт предали огласке, когда Дугласа уже не было в живых, поэтому он не мог сказать ни слова в свое оправдание. Но существует один неоспоримый факт: Натали категорически отказывалась сниматься в этой картине, но мать надавила на нее – и ей пришлось согласиться: возможно, причиной ее отказа были именно эти, мягко говоря, неприятные воспоминания о кастинге. За отца ответил его сын, Майкл Дуглас, сказавший: "Не стоит ворошить прошлое. Пусть они оба покоятся с миром".

Амплуа бунтарки

Темноволосую девчушку с глазами лани заметили и другие режиссеры, и она начала с завидной периодичностью появляться на экране. Самыми яркими ее работами того времени критики считают роли в фильмах "Завтра – это навсегда", где Натали очень трогательно сыграла девочку-сироту, и "Чудо на 34-й улице". Амплуа бунтарки против условностей и социальной несправедливости за Вуд закрепилось после фильмов Николаса Рэя "Бунтарь без причин", где она сыграла вместе с поп-иконой американской молодежи 50-х годов прошлого века Джеймсом Дином (за эту работу актриса получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар"), "Великолепные в траве" Элиа Казана и, конечно же, городском пересказе шекспировских "Ромео и Джульетты" – "Вестсайдской истории" Роберта Уайза и Джерома Роббинса. Комедия "Большие гонки", где партнерами Вуд стали такие звезды, как Джек Леммон, Тони Кертис и Питер Фальк, прославила актрису на весь мир – Вуд часто вспоминают именно благодаря роли журналистки Мэгги Дюбуа.

Неудачи в личной жизни, наркотики, попытка суицида

Интерес публики вызывали не только киноработы Натали Вуд, но и ее личная жизнь – каждый из ее романов мог бы стать основой для сценария голливудской мелодрамы. Актрисе приписывают романы с актером Деннисом Хоппером, наследником гостиничной империи Ники Хилтоном и даже "королем рок-н-ролла" Элвисом Пресли, отношения с которым оказались непродолжительными – ее кандидатуру в подружки кумира "забраковала" мать Пресли.

Замуж Натали впервые вышла в возрасте 18 лет – ее избранником стал актер Роберт Вагнер, которому к тому времени исполнилось 26. Брак продлился пять лет, в течение которых недовольство Вагнера женой (она, по его словам, совсем не уделяла времени семье, то есть ему) накапливалось до тех пор, пока не вылилось в острый эмоциональный всплеск – он привел к разводу. После расставания актриса – по причине личной трагедии – начала скатываться в клиническую депрессию, следствием которой стали наркотики. Их передозировка чуть было не стоила Натали жизни, к счастью, ее удалось откачать, после чего она дала согласие на лечение.

Вскоре после выздоровления Вуд познакомилась со своим вторым мужем – британским продюсером Ричардом Грегсоном, в браке с которым появилась на свет их дочь Наташа. Этот брак просуществовал еще меньше чем предыдущий – всего три года, после чего Натали… возобновила отношения с Вагнером. В повторном браке, который продлился до трагической гибели Вуд, родилась еще одна ее дочь – Кортни.

"Случайное утопление"

История смерти Натали Вуд, несмотря на многочисленные мемуары и телепрограммы, авторы которых обещали рассказать публике правду, до сих пор окутана тайной. На яхте Splendour, которая вечером 29 ноября 1981 года дрейфовала у побережья Южной Калифорнии, около острова Санта-Каталина, находились четыре человека: сама актриса, ее муж Роберт Вагнер, актер Кристофер Уокен, с которым Вуд снималась в фильме "Мозговой штурм", и капитан Деннис Дэверн. После ужина, во время которого компания злоупотребила алкоголем, актриса ушла в свою каюту, но Вагнер, отправившись за ней через пару часов, ее там не нашел. Были начаты поиски, которые продолжались всю ночь, в результате тело актрисы было обнаружено в воде. Несмотря на то, что во время опознания на руках Вуд были видны проступившие синяки, ушибы и царапины, досудебное следствие вынесло вердикт: "Случайное утопление". Якобы актриса, будучи нетрезвой, упала в воду, пересаживаясь с яхты на надувную лодку, и захлебнулась. При этом никто не вспомнил о том, что она всю жизнь страдала гидрофобией, поэтому вряд ли бы решилась ночью, в темноте, перебираться с яхты в хлипкую и неустойчивую посудину.

В ноябре 2011 года департамент шерифа округа Лос-Анджелес возобновил дело о смерти актрисы. Причиной послужила книга воспоминаний капитана яхты Дэверн, в которой он, по его словам, устал выгораживать Вагнера и решил рассказать правду о событиях того вечера. Так, если верить ему, между Вуд и Вагнером произошла безобразная ссора: муж ревновал Натали к Уокену, хотя она, несмотря на явную симпатию со стороны последнего, не давала для этого никакого повода. К тому же медэкспертиза показала, что незадолго до смерти актриса была избита. Тем не менее кто стал причиной смерти – муж или партнер по фильму, безуспешно добивавшийся взаимности Натали, – следствие до сих пор не ответило. На момент гибели актрисе было 43 года…