Так, друзья — тут в сети недавно появилась совершенно потрясающая подборка снимков, на которых запечатлён СССР шестидесятых годов. Снимки интересны тем, что показывают реальную жизнь людей в СССР шестидесятых годов — в том самом периоде, который по мнению фанатов СССР, является "золотым веком" Союза — от последствий войны страна уже оправилась, а до "проклятой Перестройки" ещё далеко. И вот как раз эти самые снимки разоблачают фантазии о каком-то там "золотом веке", и вы сами в этом убедитесь, взглянув на них.

Эти фотографии сделал француз по имени Жюльен Галеотти, который в секретных советских документах был обозначен как "французский шпион". История с его "шпионством" какая-то мутная — при задержании сотрудниками КГБ он вроде как сказал, что делал снимки по "заданию инспектора Роберта Лаканьера", но при этом не снял ничего сверхсекретного, да и после задержания Галеоти не предъявили никаких обвинений, а просто выслали из страны с формулировкой "на своих фотоснимках очернял советскую действительность". Хотя как можно что-то "очернять", просто снимая всё, что происходит вокруг — лично мне непонятно, пишет Максим Мирович в Facebook.

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Галеотти выслали в 1963 году — в этот свой приезд он фотографировал СССР в основном в Одессе и Севастополе, и за ним по пятам ходили сотрудники КГБ, что дали ему кличку "усач" и вели скрытую фотосъемку в надежде на то, что Галеотти "проколется", сняв что-то секретное.

Итак, в сегодняшнем посте — фото настоящей жизни в СССР шестидесятых годов.

Для начала немного предыстории. О том, что Галеотти был "под колпаком" ещё в свои предыдущие приезды в СССР (задолго до 1963 года), говорит вот такая выписка из письма капитана теплохода "Победа", что была написана в июле 1960 года. Тут прекрасно всё — капитан пишет о том, что гражданин Галеотти "занимался подбором объектов для своих фотоснимков, явно порочащих советский образ жизни и компрометирующих наших граждан". "Находясь в ряде городов Советско Союза, Галеонни подбирает объекты для фотографирования, не типичные для образа жизни наших людей — к примеру, плохо одетая, сгорбленная старуха, напоминающуя нищую, очевидно позирующие французы, изображающие безработных у здания МГУ и другие".

Ну и дальше там почитайте, про "явно порочащую советских людей очень худую, старую женщину — поливальщицу с улицы Горького" и прочее. Советские люди, как мы хорошо усвоили из советских фильмов, все поголовно должны быть белозубыми, румяными, возить полные возы пластмассовых фруктов и петь "народные песни", написанные композитором Дунаевским. А нищих и плохо одетых бабушек показывать не надо — они ведь только напоминают нищих, но на самом деле ими не являются, и вообще порочат светлый образ Коммунизма.

03. А теперь давайте посмотрим на сами снимки фальшивых нищих, французских подставных бездельников, нетипичных поливальщиц и прочей театральщины, за фасадом которой скрывается блестящий и сияющий СССР шестидесятых годов. Вот та самая фотография МГУ, от которой так бомбануло у капитана очевидности с теплохода "Победа". Даже если представить, что это действительно дурачатся французские туристы, то хочется спросить — ну и что тут такого? Только мозг, воспалённый советской пропагандой, мог достроить действительность, в которой эту фотографию во Франции будут выдавать за снимки "советских безработных".

04. Переносимся в Одессу шестидесятых. Этот снимок Галеотти назвал "Очередь в Одессе" — не уточнив, куда и за чем именно она стоит. Такие фото, по мнению капитана, "порочат советскую действительность". Если вдуматься — то это капитан, а не Галеотти, был на самом деле антисоветчиком — так как стеснялся облика обычных советских граждан.

05. Снимок под названием "пожилой мужчина в Одессе", 1963 год (кстати, как и предыдущая фотография). Вот так выглядела жизнь обычных советских людей, два года назад запустивших космонавта в космос. По-моему, вот этому дедушке на фото космос был далеко до фонаря — они никак не улучшил его личную жизнь и благосостояние.

06. "Очередь в булочную", Одесса, 1963 год. Ой,а что это такое, а хто это сделал? Где же фанаты СССР, любящие рассказывать о том, что будто бы в СССР до Перестройки вообще не было очередей, а магазины ломились от снеди? Как видите — очереди в СССР были всегда.

07. Рынок в Одессе, 1963 год. Вот так выглядели граждане в "стране победившего социализма" — которым, по словам Хрущёва, до Коммунизма осталось всего 17 лет. Видимо, в 1980 году все эти бабушки на рынке должны были бы отдавать свою картошку бесплатно всем желающим.

08. А вот и сам Жульен, попавший в мыльные телеобъективы советских пинкертонов, зорко следящих, как бы он тут чего нам не очернил. Надпись на снимке — "Объект "Усач" с исторического бульвара осматривает Южную бухту, здесь же он фотографировал бухту". Найти и обезвредить!

09. Снимок бухты в Севастополе, сделанный Жульеном с той самой точки. Вот так, по мнению подкустовных наблюдателей, выглядят советские секретные объекты, до которых есть дело французским усачам-шпионам:

10. А мы тем временем идём дальше вместе с Жульеном. Вот этот фотоснимок называется "Остановка общественного транспорта", сделан он в том же 1963 году. Вот это очернил так очернил! "Не смотрите на фото, все здания в кадре — подделка Госдепа, а все люди в кадре — французские актёры" — кричит копетан с "Победы".

Теплоход "Победа", кстати, раньше назывался "Адольф Гитлер".

11. А вот так выглядел тот самый лучший в мире советский общественный транспорт. Ну что, уже хочется поехать в таком на работу? Узнаете много нового и о себе, и о своём месте в этом бренном мире.

12. Двуколка в одном из дворов — снимок словно из XIX века. Напоминаю вам, что это 1963 год, и осёл, запряжённый в двуколку, вполне может дожить до обещанного в 1980-м году коммунизма. Видимо, тогда двуколка станет золотой, а кормить запряжённого в неё осла будут исключительно бесплатной морковкой.

13. Одесса, ларьки, 1963 год. Ну, это ещё более-менее, тут фотограф не сильно нам действительность очернил, хоть явно и собирался.

14. Бочка с квасом, год тот же. На дне таких бочек обычно водилось черти-что, но тогдашние сантитарные нормы закрывали на это глаза.

15. Одесса, снимок под названием "На рынке". Вот эти покосившиеся павильоны из глины и палок — это и есть тот самый "развитый СССР", космическая сверхдержава, которая скоро будет влиять на погоду дирижаблями.

16. Танк Т-34-85. Что делал старый советский танк с боевым расчетом внутри на улицах Одессы 1963 года — я вам сказать не могу, не знаю.

17. А слежка тем временем не ослабевает, колобки идут по следу — вот шпиона запечатлели с поличным — "Объект "Усач" на Приморском бульваре фотографирует бухту от памятника затонувшим кораблям". Ишь чего себе позволяет.

17. Собственно, вот вид той самой бухты, заснятый теми же самыми КГБ-шниками. По-моему, невероятно секретный объект.

18. Ресторан "Волна", от которого "объект Усач" фотографировал крейсер. По мнению КГБ-шников, это просто возмутительно.

19. Хотя на самом деле намного страшнее вот этот снимок — он называется "ремонт дороги". На нём обычные советские женщины надрываются на тяжелых дорожных работах, никакой техники не видно — видимо, она вся улетела покорять космос, все приходится делать совковыми лопатами и тачками. Эй, капитан, расскажи-ка нам про "очернение советской дейстительности"! Капитан! Капи... А, стоп, его нет — он уплыл в свои круизы вокруг Европы.

20. И вот очень "очерняющее" фото — называется "дворик в Одессе".

21. И вот. Снимок называется "Старик". Собственно, вот как-то так и выглядела жизнь в "стране победившего социализма".

Такие дела. Ну, как вам подборка фото, что скажете?

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