Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

Максим Мирович
Максим Мирович
Общество / Мнения
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Настоящий СССР на фото 'иностранного шпиона'

Так, друзья — тут в сети недавно появилась совершенно потрясающая подборка снимков, на которых запечатлён СССР шестидесятых годов. Снимки интересны тем, что показывают реальную жизнь людей в СССР шестидесятых годов — в том самом периоде, который по мнению фанатов СССР, является "золотым веком" Союза — от последствий войны страна уже оправилась, а до "проклятой Перестройки" ещё далеко. И вот как раз эти самые снимки разоблачают фантазии о каком-то там "золотом веке", и вы сами в этом убедитесь, взглянув на них.

Эти фотографии сделал француз по имени Жюльен Галеотти, который в секретных советских документах был обозначен как "французский шпион". История с его "шпионством" какая-то мутная — при задержании сотрудниками КГБ он вроде как сказал, что делал снимки по "заданию инспектора Роберта Лаканьера", но при этом не снял ничего сверхсекретного, да и после задержания Галеоти не предъявили никаких обвинений, а просто выслали из страны с формулировкой "на своих фотоснимках очернял советскую действительность". Хотя как можно что-то "очернять", просто снимая всё, что происходит вокруг — лично мне непонятно, пишет Максим Мирович в Facebook.

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Галеотти выслали в 1963 году — в этот свой приезд он фотографировал СССР в основном в Одессе и Севастополе, и за ним по пятам ходили сотрудники КГБ, что дали ему кличку "усач" и вели скрытую фотосъемку в надежде на то, что Галеотти "проколется", сняв что-то секретное.

Итак, в сегодняшнем посте — фото настоящей жизни в СССР шестидесятых годов.

Для начала немного предыстории. О том, что Галеотти был "под колпаком" ещё в свои предыдущие приезды в СССР (задолго до 1963 года), говорит вот такая выписка из письма капитана теплохода "Победа", что была написана в июле 1960 года. Тут прекрасно всё — капитан пишет о том, что гражданин Галеотти "занимался подбором объектов для своих фотоснимков, явно порочащих советский образ жизни и компрометирующих наших граждан". "Находясь в ряде городов Советско Союза, Галеонни подбирает объекты для фотографирования, не типичные для образа жизни наших людей — к примеру, плохо одетая, сгорбленная старуха, напоминающуя нищую, очевидно позирующие французы, изображающие безработных у здания МГУ и другие".

Ну и дальше там почитайте, про "явно порочащую советских людей очень худую, старую женщину — поливальщицу с улицы Горького" и прочее. Советские люди, как мы хорошо усвоили из советских фильмов, все поголовно должны быть белозубыми, румяными, возить полные возы пластмассовых фруктов и петь "народные песни", написанные композитором Дунаевским. А нищих и плохо одетых бабушек показывать не надо — они ведь только напоминают нищих, но на самом деле ими не являются, и вообще порочат светлый образ Коммунизма.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

03. А теперь давайте посмотрим на сами снимки фальшивых нищих, французских подставных бездельников, нетипичных поливальщиц и прочей театральщины, за фасадом которой скрывается блестящий и сияющий СССР шестидесятых годов. Вот та самая фотография МГУ, от которой так бомбануло у капитана очевидности с теплохода "Победа". Даже если представить, что это действительно дурачатся французские туристы, то хочется спросить — ну и что тут такого? Только мозг, воспалённый советской пропагандой, мог достроить действительность, в которой эту фотографию во Франции будут выдавать за снимки "советских безработных".

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

04. Переносимся в Одессу шестидесятых. Этот снимок Галеотти назвал "Очередь в Одессе" — не уточнив, куда и за чем именно она стоит. Такие фото, по мнению капитана, "порочат советскую действительность". Если вдуматься — то это капитан, а не Галеотти, был на самом деле антисоветчиком — так как стеснялся облика обычных советских граждан.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

05. Снимок под названием "пожилой мужчина в Одессе", 1963 год (кстати, как и предыдущая фотография). Вот так выглядела жизнь обычных советских людей, два года назад запустивших космонавта в космос. По-моему, вот этому дедушке на фото космос был далеко до фонаря — они никак не улучшил его личную жизнь и благосостояние.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

06. "Очередь в булочную", Одесса, 1963 год. Ой,а что это такое, а хто это сделал? Где же фанаты СССР, любящие рассказывать о том, что будто бы в СССР до Перестройки вообще не было очередей, а магазины ломились от снеди? Как видите — очереди в СССР были всегда.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

07. Рынок в Одессе, 1963 год. Вот так выглядели граждане в "стране победившего социализма" — которым, по словам Хрущёва, до Коммунизма осталось всего 17 лет. Видимо, в 1980 году все эти бабушки на рынке должны были бы отдавать свою картошку бесплатно всем желающим.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

08. А вот и сам Жульен, попавший в мыльные телеобъективы советских пинкертонов, зорко следящих, как бы он тут чего нам не очернил. Надпись на снимке — "Объект "Усач" с исторического бульвара осматривает Южную бухту, здесь же он фотографировал бухту". Найти и обезвредить!

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

09. Снимок бухты в Севастополе, сделанный Жульеном с той самой точки. Вот так, по мнению подкустовных наблюдателей, выглядят советские секретные объекты, до которых есть дело французским усачам-шпионам:

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

10. А мы тем временем идём дальше вместе с Жульеном. Вот этот фотоснимок называется "Остановка общественного транспорта", сделан он в том же 1963 году. Вот это очернил так очернил! "Не смотрите на фото, все здания в кадре — подделка Госдепа, а все люди в кадре — французские актёры" — кричит копетан с "Победы".

Теплоход "Победа", кстати, раньше назывался "Адольф Гитлер".

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

11. А вот так выглядел тот самый лучший в мире советский общественный транспорт. Ну что, уже хочется поехать в таком на работу? Узнаете много нового и о себе, и о своём месте в этом бренном мире.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

12. Двуколка в одном из дворов — снимок словно из XIX века. Напоминаю вам, что это 1963 год, и осёл, запряжённый в двуколку, вполне может дожить до обещанного в 1980-м году коммунизма. Видимо, тогда двуколка станет золотой, а кормить запряжённого в неё осла будут исключительно бесплатной морковкой.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

13. Одесса, ларьки, 1963 год. Ну, это ещё более-менее, тут фотограф не сильно нам действительность очернил, хоть явно и собирался.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

14. Бочка с квасом, год тот же. На дне таких бочек обычно водилось черти-что, но тогдашние сантитарные нормы закрывали на это глаза.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

15. Одесса, снимок под названием "На рынке". Вот эти покосившиеся павильоны из глины и палок — это и есть тот самый "развитый СССР", космическая сверхдержава, которая скоро будет влиять на погоду дирижаблями.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

16. Танк Т-34-85. Что делал старый советский танк с боевым расчетом внутри на улицах Одессы 1963 года — я вам сказать не могу, не знаю.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

17. А слежка тем временем не ослабевает, колобки идут по следу — вот шпиона запечатлели с поличным — "Объект "Усач" на Приморском бульваре фотографирует бухту от памятника затонувшим кораблям". Ишь чего себе позволяет.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

17. Собственно, вот вид той самой бухты, заснятый теми же самыми КГБ-шниками. По-моему, невероятно секретный объект.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

18. Ресторан "Волна", от которого "объект Усач" фотографировал крейсер. По мнению КГБ-шников, это просто возмутительно.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

19. Хотя на самом деле намного страшнее вот этот снимок — он называется "ремонт дороги". На нём обычные советские женщины надрываются на тяжелых дорожных работах, никакой техники не видно — видимо, она вся улетела покорять космос, все приходится делать совковыми лопатами и тачками. Эй, капитан, расскажи-ка нам про "очернение советской дейстительности"! Капитан! Капи... А, стоп, его нет — он уплыл в свои круизы вокруг Европы.

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

20. И вот очень "очерняющее" фото — называется "дворик в Одессе".

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

21. И вот. Снимок называется "Старик". Собственно, вот как-то так и выглядела жизнь в "стране победившего социализма".

Настоящий СССР на фото "иностранного шпиона"

Такие дела. Ну, как вам подборка фото, что скажете?

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Источник:mirovich.media
СССР