Насилию подвергалась каждая третья женщина в мире – ВОЗ

Каждая третья женщина в мире в течение своей жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию со стороны партнера или чужих мужчин.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что это число практически не изменилось за последние десятилетие.

При этом каждая четвертая молодая девушка, в возрасте 15–24 лет, состоявшая в отношениях, подвергается насилию со стороны интимного партнера до 25 лет.

"Насилие против женщин... усиливается пандемией COVID-19. Но в отличие от коронавируса, его нельзя остановить вакциной. Мы можем бороться с этим только глубоко укоренившимися и устойчивыми усилиями – правительств, общин и отдельных людей", – сказал директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине предложили расширить ответственность за домашнее насилие. На рассмотрении в Верховной Раде находится несколько соответствующих законопроектов.