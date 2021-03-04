Если, согласно классике, москвичей испортил квартирный вопрос, то вот донбасян — финансовый. На пророссийские митинги и в террористические пророссийские батальоны донбасян вели не вера, язык или дедушка Ленин, а исключительно мечта "пабагатому".

Я часто об этом пишу, и не просто так. Ну, во-первых, я с первых дней войны просто препарирую войну. Раскладываю ее на паззлы, режу по ее граням. Зачем? – ответ прост: чтобы никогда больше! Чтобы узнавать войну по первому ее зловонию и душить в зародыше. А война — это люди. Это люди мечтают забрать у кого-то что-то нужное лично им. Не государству, а лично им. Это люди мечтают расстрелять всех, кто не входит в их определение "свой": тупые мечтают расстрелять умных, бесталанные-талантливых, пьяные-трезвых, разведенные-женатых…

Люди мечтают любой ценой, любой кровью, любой жизнью или на любой крови, на любой жизни построить свой идеальный мир. Где закон всегда на их стороне, даже, если они убили, ведь было же за что, да? Где все одинаковые, но он, лично он, чуть-чуть имеет больше прав, блата, денег. Где можно решить любой вопрос, если нужно лично ему, даже убив, растоптав.

1 марта 2014-го года я осознала это.

Я стояла в бушующем море свердловчан, вышедших на площадь под российскими флагами "творить историю". И, да, с трибуны звучали политические лозунги "мы никогда не были украинцами — нас заставили", "наш язык русский", "Донбасс-Россия", но это была красивая ширма. Нужная, чтобы скрыть то, о чем шепталась толпа:

— Россия нам заплатит, мы отдадим России промышленный регион и уничтожим Украину, а за это Россия нам заплатит.

— Нам дадут бесплатный газ, свет и воду, только потому, что нас любит Путин и мы ему нужны, чтобы уничтожить Украину.

— Нам дадут много денег, большие пенсии, как в Москве, как на Севере у нефтяников, как в Газпроме, нам дадут большие пенсии, больше, чем у россиян, мы же кормим Украину и будем кормить Россию.

— Россия будет покупать наш уголь за доллары и продавать в Европу за доллары и раздавать доллары нам.

— Можно будет написать доносы и поубивать всех, кто наш враг (и каждый про себя отмечал этого врага — начальник на работе, сосед, кума, жена, муж, брат, сестра, с которыми нужно делить наследство)

— Можно будет захватить Киев и разграбить его.

Везде, между соседями, возле подъездов, на работе, в маршрутках звучало "пабагатому", и между этими мечтами и ожиданиями как молния из электрошокера, проскакивало взбодряющее "без бандер".

Сначала там все думали, что "революция" и "русская весна" будут проходить так: Донбасс поднимает российские флаги и орет "Путин введи", Путин вытирает слезу умиления и вводит войска, объявляет Донбасс территорией РФ, дает ему статус федерального округа и начинает раздавать деньги, газ, квартиры и попутно выслушивать жалобы донбасян на "врагов" и зачищать пространство, делая жизнь донбасян комфортной, богатой и решая все их проблемы.

Потом, когда начался накал "к нам едут бандеровцы, чтобы захватить нашего Ленина и наши шахты, разграбить наши города" и стали массово раздавать завезенное из РФ оружие и "отрядами народной самообороны" стали командовать российские командиры, в список ожиданий донбасян добавились "на Киев", "на Львов", "на Берлин". "Старшие братья-товарищи" рассказывали пускающим слюнки "революционерам", как они будут богатеть за счет разграбления Киева, Львова и Америки.

В семьях начались скандалы. Матери и жены орали на мужей, сыновей и братьев — "иди, бери автомат, он, сосед фуру окорочков домой пригнал, другой сосед жене шубу из Луганска привез, скоро на Киев пойдут, там столько магазинов, и золото у людей, и квартиры, а ты сидишь дома — иди и принеси".

Люди, которые что-то мародерили, не скрывали этого и приносили это домой пафосно, чтобы видели все соседи. Рассказывали патриотически-донбасские истории "сижу на блок-посту. Вижу, фура правосековская едет, и рожа у водилы правосековская, натуральный бандера", я по колесам, короче, добили мы бандерлога, а куда окорочка, не выбрасывать же, вот, домой привез". И соседки-бабки-старушки-божьи одуванчики, молодежь, экзальтированные донбасские леди в ягуарных лосинах, все это обожествляло "героя", смотрело на него влюбленно и шло домой орать своему "лопуху" — "иди и принеси".

Я описала сотни таких примеров в социальных историях, показала сотни лиц "строителей новороссии", "республики", и каждая из таких история начиналась "иди-убей-принеси", каждая мечта в таких историях это мечта "убить-забрать". Вот один из примеров.

Идейные тоже были. 2014-й много идейных привел под знамена "новороссии". В основном это были афганцы, бывшие военные СА, участники российских "миротворческих миссий", жители Луганской и Донецкой областей, граждане Украины, но, имеющие в паспорте в графе "место рождения" указания, что родились эти люди в РСФСР. То есть, приехавшие на Донбасс на великие стройки, заработать на шахтах, в тепло и абрикосовый рай из холодных и голодных российских "псковщино-архангельщин". Ну, как идейные, просто много и пафосно говорили о политике. Про бандер, про "зверства", про "Украины никогда не было", "назад в СССР", "на России все живут хорошо", "Сталина бы", "расстрелять", "забрать-раздать"… тихо сводя разговоры к одному "пабагатому". Личному пабагатому, которое настанет после того, как всех расстрелять и все поделить.

Ярчайший пример "идейности" и всего того, за что боролись донбасяне, это свердловчанин Александр Гайдей, командир свердловского тербатальона "РИМ", депутат-коммунист, афганец. Я о нем много рассказывала, но рассказать лучше, чем он сам, нес могла, поэтому вот в статью вставила видео, где "идейный борец за свободу Донбасса" четко поясняет суть идеи "русской весны".

Наличие погонов и формы "наварасии", "республики" и даже РФ, было, как определитель "свой-чужой", а не определяло идейность. Оттеснив из оккупированной территории ВСУ и пограничников все эти идейные вышли в "люди". То есть начали массовый грабеж городов и населения.

Когда "социализм" в ОРДЛО не настал, а разграбленный народ стал задавать вопросы, где собственно русское пабагатому и почему их грабят своих "защитники и освободители", идейных полевых командиров быстро убрали. Идеи "Донбасса кормильца земли русской" тут же исчезли из СМИ. Как и идеи строительства "новороссии", и другой бред, которым управляли социумом в 2014-м. А вместо него пришли новые нарративы "независимые республики", "маленькая угольная швейцария". Но, особо они ничего не поменяли. Народ так и остался в надежде, с верой и уверенностью, что "вот-вот и на Киев, Львов и Берлин, Путин же не просто так все это устроил, и тогда пабагатому".

Но, вот незадача, насилие, которое "донбасские повстанцы" планировали применять к жителям Киева и Львова, накрыло их медным тазом.

Оказавшись зажатыми между РФ, которая их никогда не признает и мирными частями Украины, которые уже уверенно и твердо держать линию разграничения, не пуская новоявленную орду в мирные города Украины, "наварасам" ничего не осталось, как грабить своих, убивать своих, и решать свои вопросы "пабагатому" за счет своих.

Пока народ дрожал от страха перед иллюзорным "врагом", который 8 лет едет "валить нашего ленина", им построили гетто. Гетто их страхов и несвобод. И сделали рабами этих страхов.

ОРДЛО накрыло лавиной доносов, расстрелов и передела собственности.

Кстати, доносы, это неотъемлемая часть русского мира.

Но, как быстро, она пришлась по душе донбасянам.

Как смаковали они это право писать доносы. Как наслаждаются они этой новой нормой их жизни.

Преступления не военного характера (убийства, похищения, изнасилования, грабежи) в ОРДЛО в 75% совершают местные жители в военной форме "народной милиции", 5% это доля несовершеннолетних, 10% мирные жители не имеющие отношения к местным опочленцам, 10%- заезжие из РФ гастролеры, русские живущие в ОРДЛО, скрываясь от судов или исполнителей РФ.

Но, в ОРДЛО живут все свои, русскоязычные, донбасяне, получается, что свои убивают своих.

Люди с крестом и скрепами, наколками Божьей Матери и Христа убивают и насилуют таких же православных девочек и мальчиков, крещенных, русскоязычных.

Из ОРДЛО массово выехали думающие, грамотные, интеллигентные, логически мыслящие. Там остался лосиново-розовый, попугайных русский мир, гоп-стайл, который уже даже по –русски не умеет ни читать, ни писать. h

"Армия республики", называемая "народная милиция", это наркоманский треш, туберкулезный рай, сифилитическое общество, которое абсолютно аморально и абсолютно потеряло связь с реальностью. Они больше ничего не умеют, только грабить и убивать.

Их невозможно реинтегрировать.

Мы боимся себе об этом говорить. Мы боимся задавать себе страшные и неудобные вопросы "а что дальше", мы боимся задавать себе реинтеграционные вопросы, а зря, ведь ответы на них ускорили бы окончание войны.

Это нереально страшно признаться в том, что годы войны навсегда изменили 95% живущих в ОРДЛО людей, сделав из них психологических зависимых от российской пропаганды, симулякров и нарративов

Абсолютно аморальное общество, готовое умирать ради защиты своей аморальности, своих "законов", своих норм.

Как мы помним, москвичей испортил квартирный вопрос, а вот донбасян финансовый. Они так хотели "пабагатому", имея наивысшую по Украине зарплату и пенсии, уровень дохода, свободы (да-да, ведь по-сути, эти территории не попали ни под декоммунизацию, здесь с 90-х так и оставалось местное феодальное гетто), больше прав (Закон о повышении престижности шахтёрского труда сделал шахтеров отдельной кастой, для которой пенсии рассчитывались не так, как для всех трудящихся Украины и по-сути, оплачивались из кармана этих трудящихся, так как чтобы соблюсти баланс пропорциональной системы, тем, кому платили много, платили из кармана тех, кого не касался престижный закон).

И вот реальность. Суровая реальность вчерашних "кормильцев".

Мэр Дебальцево Игорем Захаревич подарил муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Ясли-сад № 5 Ладушки" кухонный венчик для пополнения материально-технической базы (не электрический).

Мэр Макеевки Сергй Голощапов разместил у себя фото с 97-летней местной жительницей, ветераном ВОВ, где через фотошоп поздравил ветерана войны "пакетом с продуктами".

25 медиков Свердловска получают, умиленно рыдая, пакет-паек гуманитарной помощи (и это в угольной швейцарии, где все пабагатому и сюда едут все лечится и жить, так как здесь победа социализма) с кетчупом и майонезом.

Мамочки ОРДЛО перегрызают друг другу горло "дадут ли гуманитарку".

ООН шлет гуманитарные грузы в "расцветающий и процветающий мир угольных швейцарий, мир, победивший ковид и рак".

Рабочим ОРДЛО повысили зарплату на 1 рубль.

От работающих на 2014-й год в ОРДЛО осталось 23% предприятий. Угольная промышленность ОРДЛО потеряла 80% своих шахт. Сельское хозяйство ОРДЛО потеряло 75% посевных площадей и 65% фермерских легально работающих хозяйств. ОРДЛО потеряло более 60% работоспособного населения.

И вот я смотрю на все, о чем там говорят, чем дышат, чем живут и мне страшно. Мертвая земля плодит мертвых людей. Здесь культурой называют смотр военной песни и конкурс красоты с девочками-уточками, которые не могут составить предложение, чтобы ответить на вопрос о своих планах на будущее. Здесь культурное мероприятие "поездка в Ростов на открытие супермаркета, где будут карусели, концерт и розыгрыши призов, будет весело". Здесь "праздник захвата СБУ" — тоже культурное мероприятие, ведь концерт и каша со 100 граммами "захватчикам". И здесь живет мечта. 8 лет, 8 чертовых лет здесь живет мечта "когда развалится Украина, когда наши (опочленцы и русские, которые же нигде нет) захватят Киев и Львов, когда мы "наклоним укропов", когда нас возьмет к себе путин, мы заживем пабагатому.

И слушая это все, и видя эти "счастливые лица" 25-ти медиков Свердловска (а где остальные, съели уже, что ли), которые недоумевающе вертят гуманитарные пакеты "кетчупом и майонезом", выданные вместо ожидаемого повышения зарплаты, ты осознаешь всего одну аксиому: Донбасс все еще готов пойти за любым, кто даст кетчуп, майонез, макароны… За любую халяву он готов убивать и стоять на коленях. Оправдывать Россию "она же просо помогает". Но… исключительно до тех пор, пока помогает. Пока кормит этим самым кетчупом и майонезом. Дает зарплаты и пенсии. Дает оружие и мечту "разграбить Киев".

ОРДЛО на многое готово ради халявы включая предательство "русского мира" и полный разворот к новой кормушке.

Реинтеграция ОРДЛО скорее финансовый вопрос, чем политический. Как только РФ уберет с оккупированной территории военных и оружие, перестанет финансировать и кормить "народ Донбасса" "кормильцы" тут же плюнут ей в лицо, и с воем "мы не этого хотели-нас обманули" рванут в сторону Украины, срывая на ходу косоворотки, лапти, круша друг другу головы балалайками.

И уже через пару дней, покушав, они, окрепшие, начнут голосить "восстанавливай, скорее, давно нужно сделать, как до войны, вы обязаны, это вы виноваты, вы нам должны, Донбасс кормит". А отъевшись, сытно отрыгивая, они снова с тоской будут смотреть на кремлевские ибиня и петь "пабагатому, на России хорошо, и кетчуп давали, и майонез, и не плохо же было при республике, и расстреливать же можно было, и вообще, мы думали, нам дадут больше, мы не этого хотели-нас обманули".

Поэтому нам нужны: закон о не гражданах, экзамены на гражданство, поражение в правах и статус не граждан на 10 лет (включая тех, кто родился в ОРДЛО и получил там образование, и на момент освобождения ОРДЛО от оккупации достиг или не достиг совершеннолетия), нам нужен закон про коллаборционизм и наказание за коллаборционизм должно войти в УК Украины, мы не должны бояться массовости приговоров по статьям Уголовного Кодекса Украины "Преступления против основ национальной безопасности Украины", даже, если этот приговор будет вынесен 80% всех живущих ОРДЛО.

Мы не должны бояться проводить реинтеграцию не заигрывая, не покупая любовь и преданность (их не купишь), а качественно и жестко решая возникшие вопросы войны. Мы должны провести реинтеграцию так, чтобы отъевшись, "народы Донбасса" снова не запели "мы разочаровались, мы не этого хотели-нас обманули, Кремль введи".

Мы должны проводить реинтеграцию не с позиции накормить, ублажить, развеселить, отстроить, убедить, а с позиции – это наша земля, не устаревает "чемодан-вокзал-РФ". Ну, не покупают лояльность и любовь.

Нельзя построить государство с населением. Государство строится гражданами.

И граждане Украины, живущие в оккупации, никогда не выскажут претензии по вопросам будущего и национальной безопасности: они легко сдадут экзамен по мове и истории Украины, пройдут процедуру верификации на коллаборционизм, они напишут те вопросы и укажут на те грани реинтеграции, которые мы не заметим, они подскажут, как восстановить…

И в назидание, в каждой мэрии, в каждой милиции, суде, прокуратуре, на каждом предприятии после освобождения Крыма и Донбасса должны быть уголки памяти. С фото мэра, вручающего венчик для взбивания яиц детскому саду в качества пополнения материально-технической базы, мэр фотошопер с виртуальным "посещением ветерана", 25-ть медиков Свердловска с гуманитарным кетчупом вместо зарплаты, с фото предприятий "до войны" и "при республике", с фото дорог, с фото оккупантов, беснующихся в городах, фото местных обкуренных опочленцев, и даты, даты, даты… чтобы каждый день идя на работу, они шли через эти коридоры позора, смотрели на цену своего желания халявы, пабагатому и непрерывно смотрели в глаза "русскому миру", который они позвали не только в свои города, но и в себя лично.

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