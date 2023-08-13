Нашли и заставили извиняться: скандал с наемниками в Донецке получил продолжение
Женщина из оккупированного Донецка, которая набросилась на террористов "ДНР" за их "неславянскую" внешность, была вынуждена извиниться под натиском российской армии. Поначалу может показаться, что жительница захваченного города "под шафе" критикует в принципе Россию, которая вторглась в их город, но на самом деле скандалистка явно "подцепила" чисто московскую спесь.
Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андоющенко, который и опубликовал оба ролика. Он указал, что в женщине нет ничего проукраинского, она просто терпеть не может "понаехавших" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Не даром она угрожает "чуркам узкоголазым", что вернутся ее мальчики с фронта и выдадут по шапке им. Кто, интересно, ребята на ее фронте со стороны Донецка нужно разжевывать? Не думаю", – рассуждает он.
Спустя сутки оккупанты выложили ролик, где посетительница заведения "На дровах" приносит извинения перед боевиками. Она утверждает, что была не трезвой и повела себя опрометчиво.
"Этот поступок позорит мою честь и достоинство. Я очень хорошо отношусь к защитникам нашей армии, которые защищают нашу великую родину – Россию, поддерживаю проведение СВО. Приношу мои извинения перед ними", – говорит героиня ролика.
Андоющенко находит ее слова занятными. Ведь когда коллаборантов и сторонников сепаратизма принуждают извиняться за их фашистские взгляды, это довольно любопытная ситуация.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пропагандистка из Донецка пожаловалась, что Россия бросила местных коллаборантов с выплатами за ликвидированных и раненых оккупантов. Однако эта информация, мол, умалчивается как оккупационной администрацией, так и местными журналистами и даже собственно обманутыми семьями.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!