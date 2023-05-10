'Наши ребята на передовой – это герои': фонд 'Все для победы' передал оптические прицелы и глушители на 2,5 млн защитникам Бахмута

Украинский благотворительный фонд "Все для победы", тесно сотрудничающий с международными партнерами, обеспечил бойцов ВСУ автомобилями, 18 тепловизионными оптическими прицелами и 120 глушителями на сумму более 2,5 миллиона гривен для нужд спецназовцев. Для этого волонтеры специально отправились в самое горячее место – Бахмут Донецкой области.

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Об этом рассказал основатель и директор фонда "Все для победы" Геннадий Васьков. Он указал, что главной миссией его организации с начала полномасштабной войны в Украине остается обеспечение технических, медицинских и пищевых нужд украинских бойцов, воюющих на передовой, а также мирных жителей на деоккупированных территориях.

"Наши ребята на передовой – это герои, которые ежесекундно рискуют всем ради нашей жизни, спокойствия и свободы. Каждый военный борется за право на свободную жизнь украинцев, платя огромную цену, а мы делаем для них все, что в наших силах", – подчеркнул волонтер.

За время полномасштабной войны с участием фонда "Все для победы" было приобретено и передано непосредственно в зону боевых действий более 340 автомобилей, более 350 дронов и более 50 тепловизоров и прицелов, более 100 глушителей и более 100 генераторов. В том числе форма для военных на сумму более 1 миллиона евро и товары медицинского назначения на сумму более 3 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что его компания хочет производить в Украине танки, системы ПВО и боеприпасы. Он хотел бы в будущем создать такие мощности.

Евросоюз окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для ВСУ через Европейский фонд мира. Ожидается, что таким образом будет профинансировано предоставление нашей армии артиллерийских снарядов калибра 155 мм и при необходимости ракет.

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