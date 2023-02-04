''Наши люди – несгибаемы'': в Обухове продавщица надавала пинков хулигану, набросившемуся на нее с палкой в магазине. Видео

В городе Обухов Киевской области продавщица магазина дала отпор нападающему, который ворвался в ее магазин, размахивая палкой. Она не только отобрала у злоумышленника "орудие нападения", но и с помощью пинка вытолкала его из магазина.

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Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов, показав снятое на камеру наблюдение видео "поединка". Хулигана уже задержали и поместили в изолятор временного содержания.

"Отчаянная продавщица из Обухова сама остановила хулигана. Храбрая женщина ни на миг не испугалась нападающего, который внезапно ворвался в ее магазин и бросился на нее с палкой. За секунды отобрала деревяшку и пинком выгнала из магазина", - отметил Небытов.

На опубликованных им кадрах из камеры видеонаблюдения видно, как мужчина вторгается в магазин и нападает на продавщицу, стоящую за прилавком. Женщина сначала пытается уклониться от ударов нападающего, а дальше у нее лопается терпение и она вступает с ним в драку.

"Поединок" оказался коротким: храбрая женщина вытолкала неудачника нападающего из магазина, придав ему в дверях ускорение с помощью пинка.

"А какие-то идиоты оккупанты думают, что могут захватить этот народ. Наши люди - несгибаемы! Полицейские уже отыскали нападающего и поместили в изолятор временного содержания!" – добавил начальник полиции Киевской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве полиция установила молодых людей, которые у ТРЦ избили несовершеннолетнего. Сделать это удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным по программе "Безопасный город".

Пятеро жителей Киева, трое из которых 2004 года рождения и двое несовершеннолетних 2007 года рождения - избили парня 2006 года рождения.

По факту хулиганства, совершенного группой лиц, правоохранители открыли уголовное производство и сообщили о подозрении двум участникам происшествия, 19-летним правонарушителям.