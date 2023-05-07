С 24.02.2022 среди граждан Украины не осталось ни одного "этнического русского". Есть этнические евреи, этнические армяне, этнические грузины, этнические греки, этнические венгры и так далее. А вот "этнических русских" у нас больше нет — кроме, понятно, оккупантов. Все наши бывшие "этнические русские" — это первое поколение этнических украинцев..

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Нет больше (как, впрочем, никогда не было) и украденного у Киевской Руси (вместе со словом "Русь") так называемого "русского языка". Есть просто "русская" версия украинского. Распространённый диалект. Несопоставимо более распространённый, чем "переходный" суржик, но всё равно диалект. Вариант. Как американский, канадский или австралийский варианты английского. Дружеским странам, кстати, — на заметку.

Разговоры о том, в каком качестве воспринимать эту версию украинского для целей языкового законодательства, пока совершенно несвоевременны, но через несколько лет — по мере достаточно скорого уменьшения масштабов её использования в нашей стране — к данной теме особого законодательного регулирования можно будет вернуться.

Аналогично надо бы подходить и к категории "хороший русский". Для нас сейчас таких нет. Два закавыченных слова — взаимоисключающие. Но вот хорошие люди — есть. Пусть только иначе "национально самоидентифицируются".

Например, Гарри Каспаров. Живущий в США гражданин Хорватии, полиязычный армянский еврей родом из Азербайджана — ну при чём тут "русский"?

Между прочим, он был бы идеален на посту "смотрящего" от Цивилизации за мордором. Честный, активный, бескомпромиссный, всемирно известный, успешный (и потому некоррумпированный), искренне проукраински настроенный — лучшего не найти, да и в Главной стране мира с такой прекрасной кандидатурой наверняка бы согласились. Он, кстати, уж точно не даст россию окитаить.

Разумеется, явно неудачная "партия" Каспаров — Дудь, мягко говоря, лучшей в его жизни не была. Это знаменитое интервью содержит много ошибок. Но все великие иногда ошибаются — такое бывает.

Так вот, Каспаров — не русский, язык, на котором я пишу — не русский, да и сам я — не русский, а украиноязычный (в "русской" версии) этнический украинец, при этом одновременно этнический еврей, а главное — гражданин Украины, чем и горжусь. Слава моей Великой Родине — слава Украине!