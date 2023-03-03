Наша задача: перевоспитать общество и взять ответственность за детей павших героев, – волонтер Дана Яровая

Дети и семьи павших защитников не должны оставаться сами со своим горем — для них важна поддержка и понимание, а не планшеты, велосипеды и пакеты подарков. Оказание такой поддержки – это общественная обязанность каждого украинца.

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Об этом в программе "На линии огня" на Прямом канале рассказала Дана Яровая волонтер, руководитель направления помощи семьям погибших воинов фонда "Мрия".

"Украина получила самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В результате у нас останется огромное кладбище защитников, которые имели детей. Эти дети не имеют на себе почувствовать то, что испытывали украинцы после Второй мировой — чувство безотечества". — делится Дана.

Также Яровая добавила, что дети павших героев — это общественная обязанность, к которой нужно приучать людей.

"Мы несем ответственность перед детьми тех, кто положил свою жизнь за украинскую государственность и за наше будущее. Наш долг – вырастить их как своих детей. К сожалению, государственные программы с этим не справляются. Даже если все волонтерские организации объединятся в этом направлении, у нас ничего не получится. Одной из составляющих деятельности фонда "Мечта" я вижу задачу воспитывать в обществе чувство социальной ответственности в отношении детей погибших и членов их семей." — подытожили Дана Яровая.