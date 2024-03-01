Блог | Наш главный Майдан проходит на фронте
О Майдане 100500, которым сейчас пугают всю страну.
Все Майданы в Украине базировались на желании украинского народа восстановить справедливость и остановить разворот Украины до РФ.
Далее текст на языке оригинала.
Зараз, під час повномасштабної війни з Росією, наш головний Майдан відбувається на лінії бойового зіткнення.
Будь-які масові протести в той момент, коли гинуть найкращі громадяни України, був би зрадою нашого війська та допомогою РФ і народ України це прекрасно розуміє.
Тому будь-які вкиди про Майдан 3, 4, 100500, можуть бути виключно провокацією РФ.
Ворог ніколи нас не здолає, якщо ми самі йому в цьому не допомагатимемо.
Треба не про Майдани думати, а про забезпечення снарядами та дронами захисників України.
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