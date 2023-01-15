'Нас все меньше, бросают, как котят!' Оккупант пожаловался на ад на фронте в Украине. Аудиоперехват

Российские оккупанты все больше жалуются на ад на фронте в Украине. Они мечтают вернуться в Россию, хотя понимают, что это почти нереально, поскольку потери личного состава очень масштабны.

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Об этом один из военных путинской армии рассказал в телефонном разговоре своему другу. Соответствующий аудиоперехват опубликовал Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Это не война, нах..й, это бл..., ад еб..чий. Нет обеспечения, них...я нет! Как собаки еб...ные живем по ямам, нах...й. По блиндажам, по всякому говну, бл... , шаро…бимся, с…ка, да еще и воевать приходится", – отметил оккупант.

Он также рассказал, что захватчики жалуются на отсутствие поставок пищи. Так, однажды они два дня просидели в каком-тр погребе и ели сырой картофель.

Захватчик признался, что мечтает вернуться в Россию, но шансов на это очень мало.

"Мне сказали, я отсюда могу уехать разве что "300-м" или "200-м", нах…й", - сказал он.

Кроме того, российский военный рассказал о больших потерях в путинской армии.

"Как котят бросают туда-сюда, а нас все меньше и меньше. Мы сюда заехали, у нас 240 человек было разбросано вдоль фронта. Нас осталось 94, нах…й. Нас ежедневно едет по двое, трое, бл… - кто "300", кто "200", нах….й. Я говорю здесь квест выживания, нах…й, а мы здесь никому не нужны", – резюмировал оккупант.

Напомним, военнослужащий российской армии, вторгшийся с оружием на украинскую землю, признался, как мечтает о возможности выезда домой, чтобы скрыться где-нибудь в российской глубинке. Он так стремится сбежать с фронта, потому что боится попасть под Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают сетовать друг другу на свою судьбу "пушечного мяса". Их военное командование буквально пачками отправляет их на штурм, не заботясь о снаряжении и достаточной экипировке.

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