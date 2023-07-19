Россия бросилась уничтожать портовую инфраструктуру Украины. Элеваторы, портовые сооружения, оборудование и т.д. Понятно, что украинские порты во время войны не использовались в военных целях, бьют по торговле зерном и маслом. Если у кого-то из наших зарубежных партнеров еще были сомнения по поводу того, что представляет из себя РФ в моральном аспекте, добро пожаловать в реальность.

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Вчера имел возможность беседовать с одним молодым талантливым юношей. - Я, наверное, недостаточно патриотичен, - сказал он. - Я не могу испытывать ненависть ко всем россиянам. У меня тоже остались в РФ друзья, к которым я испытываю добрые чувства. Но, к счастью, они не ассоциируют себя с нынешней генерацией российского народа, а большинство из них покинуло Россию после того, как началась война.

Повторю прописную истину: народы заслуживают своих правителей.

Нас убивает не лично Путин, Шойгу или Патрушев с Герасимовым. Нас убивают простые россияне. Электорат Путина. Его счастливые избиратели. Они из разных социальных слоев, но в данном случае это не играет никакой роли. Они разных национальностей, но это тоже к делу не относится. Они говорят на разных языках, молятся по-разному, живут в тысячах километрах друг от друга...Все они оболванены пропагандой? Все они безвинно брошены в мясорубку имперской властью? Их заставляли стрелять в затылок связанным людям в Буче? Те, кто вчера бил по элеваторам в Ильичевске, делали это под угрозой насилия? Вы серьёзно?

После Второй мировой немцы рассказывали, что ничего не знали, что их мальчики просто выполняли приказ, что они никогда не поддерживали Гитлера. Бьюсь о заклад, после того, как русско-украинская война закончится победой антипутинской коалиции, мы услышим такой же плач Ярославны, от Москвы - до самых до окраин, с южных гор - до северных морей! Мы не знали! Мы не представляли! Мы никогда не поддерживали! Нас обманули!

Это будет ложью. Невозможно жить в современном мире и не получать информации. Если ты хочешь, конечно, ее получать. Если ты хочешь думать. Если ты не бездумный баран в стаде, которое гонят на убой. В нынешнем мире нет способа спрятать информацию от тех, кто хочет разобраться с ситуации. Невозможно не знать, не слышать и не поддерживать. Если ты молчишь и соглашаешься, значит, ты поддерживаешь.

Талантливый юноша не прав в своем определении недостаточного патриотизма. Нельзя ненавидеть людей только за паспорт. А за разрушенные города и села? Заминированные поля и леса? За тысячи убитых мирных и детей? За поддержку войны? За поддержку власти убийц и воров? Можно? Или нельзя? Если отряд убийц стоит по ту страну границы в Белгородской области - мы их не ненавидим? А если они убивают в Харьковской и Сумской? Меняем подход? А тех, кто из Севастополя пускают Калибры по Одессе? А тех, кто радуются пускам с набережных?

Ненависть - не конструктивное чувство, пока она не становится холодной и твердой, как конструкционная сталь. Ненависть - это всегда глубоко личное. Это прививка от будущих ошибок - очень важно ничего не забыть и не повторить.

Россия будет наносить нам максимальный ущерб. Ее задача уничтожить нашу промышленность, энергетику, порты - инфраструктуру, дающую нам возможность жить и развиваться. Даже если они проиграют, а они проиграют войну, ущерб будет колоссальный и я не надеялся бы на контрибуции. Их, скорее всего, не будет.

За то время, что РФ будет зализывать раны, нам предстоит построить с помощью партнеров новую военную промышленность, армию. Иначе мы каждый раз будем нести огромные инфраструктурные и человеческие потери.

Эта война на выживание. Она надолго. И она вовсе не о НАТО, денацификации и языковом вопросе. Это имперская захватническая война, в которой ничьи не будет. Ее не закончить переговорами.