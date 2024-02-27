Народные обряды, традиционные блюда и веснянки: как на ВДНХ будут праздновать 'Масленицу'

"Зимняя Страна" на ВДНХ в Киеве традиционно завершится двухдневной "Масленицей". В этом году праздничные выходные приходятся на 16 и 17 марта. Событие будет базироваться на украинских традициях: гости смогут послушать веснушки, увидеть воспроизведение обрядов, отведать блюда национальной кухни и принять участие в тематических мастер-классах.

"Мы продолжаем раскрывать тему прекрасных украинских традиций. И если в период рождественских праздников на центральной площади мы с помощью спектакля рассказывали о традициях зимних празднований в целом, то на Масленице акцентируем именно на прощании с зимой и соответственно сопровождавших его обрядах. Для нас важно популяризировать традиции, ведь воспроизводя их сегодня, мы сохраняем их и для будущих поколений", – генеральный директор НК "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин.

Специально в "Масленицу" территорию комплекса украсят традиционными для украинской культуры декорациями из сена. Дополнять их будут разноцветные ленты, символизирующие наступление весны.

На центральной площади разместят небольшую сцену, где в течение двух дней пройдут выступления народных групп и коллективов. Каждый час с 12:00 до 18:00 здесь будут показывать спектакль "Ой на Масленицу!", который будет рассказывать об истории праздника и познакомит гостей с присущими "Маленице" традициями и обрядами.

В субботу, 16 марта, на мероприятии будут выступать народный фольклорный ансамбль "Громица", группы "Шумя" и "ДваТри". В воскресенье, 17 марта, состоятся выступления групп "ГуляйГород", SoloMia и детского фольклорного ансамбля "Зернышко".

Еще одно яркое дополнение "Масленицы" на ВДНХ – ходулисты, которые в течение двух дней будут встречать гостей. А кульминацией традиционно станет огненное шоу со сжиганием чучела зимы в финале. Наши предки в этот день следили за облаками.

Все активности будут проходить на центральной площади Экспоцентра. Там же разместится бар вареников, а также фуд-корт с огромным разнообразием блюд от бограча до гриля. Рядом будет работать зона мастер-классов.