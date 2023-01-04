Нардеп от ''Слуги народа'' попал в громкий скандал из-за просроченных продуктов для семьи погибшего Героя: принесли хлам и гнилье

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк, избранный от 199 избирательного округа в Черкасской области, попал в громкий скандал. От его имени семье павшего в боях за "Азовсталь" воина принесли подарки, состоявшие из просроченных продуктов, по всей видимости, ранее переданных из Польши в качестве гуманитарных грузов.

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Об этом сообщила журналистка Марина Данилюк-Ермолаева. В ответ нардеп попытался оправдаться за, как он высказался, "курьез".

Она рассказала об очередном "зашкваре" очередного депутата от президентской партии.

"Хотите расскажу про ДНО? Уже стало позорной традицией, когда депутаты типа Коли Тищенко или Сашки Трухина пиарятся на раздаче гуманитарки под своим именем. А дальше этот ужас еще и показывают в эфире прямого телемарафона за 2 миллиарда наших налогов. А вот очередное дно", – анонсировала она свой рассказ.

По словам Данилюк-Ермолаевой, на этот раз отличился депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк, передавший упакованный в брендированный пакет "подарок" к новогодним праздникам семье павшего в боях за Мариуполь украинского воина.

Судя по комментариям под сообщением, речь идет о семье защитника "Азовстали" Владимира Ходаковского, погибшего в начале мая 2022 года в Мариуполе.

Похоже, для этого народному избраннику даже тратиться не пришлось: по словам журналистки, содержание пакета удивительно напоминало польскую гуманитарку для украинцев, которую наши соседи передавали в Украину еще в начале полномасштабной войны.

"8 мая в боях за Мариуполь на "Азовстале" погиб украинский военный. Великолепный парень — начитанный, умный, активный. Он всю жизнь мечтал стать военным. Был очень талантливым снайпером. Погиб в один день со своим учителем и побратимом по оружию. В семье осталось несколько детей и до нового года депутат "Слуги народа" от 199 округа Сергей Нагорняк принес в брендированном пакете - "пидарунки". Почему "пидарунки"? Потому что по свидетельствам тех, кто получал гуманитарку или перебирал ее в центрах - они получали аналогичную продукцию от поляков. В качестве гуманитарки еще в начале большой войны. А значит, гуманитарка в Черкасской области лежала где-то на складе без дела", – написала Данилюк-Ермолаева.

Вдобавок ко всему, продукты в пакете оказались просроченными.

"Но больше впечатляет — срок годности. Оно уже непригодно к потреблению. То есть, семье Героя принесли хлам и гниль. Сергей Нагорняк, Вам не стыдно пиариться на гуманитарке и приносить семье, пережившей чрезвычайную потерю — такое дерьмо?" – написала журналистка.

В сообщении она отметила Нагорняка, однако депутат тег со своего имени снял. Впрочем, в комментариях он попытался оправдаться.

"Госпожа Марина, напишите в приват, или под постом, как считаете правильно, семью Героя. Заеду лично, извинюсь за недоразумение. Состав пакета должен быть точно другой, и упаковка тоже. Обидно за такой случай", – написал нардеп, приложив фото "правильных" подарков.

Однако, по словам автора сообщения, и на этой фотографии - продукты из гуманитарной помощи, а состав "правильных" пакетов, как заметили комментаторы, не очень отличается от того, что получила семья погибшего воина.

В комментариях нардепу ответила и мама павшего воина Наталья Ходаковская, получившая от Нагорняка "подарок". Она попросила "благотворителя" не тратить свое и ее время на бессмысленные "извинения" - и предположила, что ее семья далеко не единственная, что столкнулась с подобной "заботой".

"Вы Народный депутат, имеете много других функций, в частности законотворческая деятельность, например, можно на законодательном уровне усилить контроль за распределением гуманитарной помощи и усилить ответственность за ее "разбазаривание". А то, что должны передать мне в качестве возмещения морального вреда, передайте семье с маленькими детьми, тем, для которых это питание и предназначается, но сделайте это без пиара, анонимно", – написала мама павшего Героя.

"Наша семья не нуждается в помощи именно такого плана, сами помогаем чем можем нашим Защитникам, конечно, мои дети любят приятности, но есть много деток, которым это питание просто необходимо. И не нужно назначать виновных, что не тот набор, или не в том пакете, сомневаюсь, что изготовление брендированных пакетов было личной инициативой кого-либо из ваших подчиненных, это смешно", - добавила она.

Впоследствии Нагорняк выдал свою версию инцидента во время прямого эфира в Facebook. Передачу от своего имени семье погибшего воина просроченных продуктов из гуманитарки он назвал "небольшим курьезом".

"Нужно признавать свои ошибки, и в нашей работе они тоже есть. Вы могли видеть в местных чатах сообщение одной из блогерш, не знаю, как назвать, госпожа эта блогерша, или общественный деятель, или журналистка, которая описывала там недопустимую историю с гуманитарной помощью. Да, у нас действительно случился досадный случай по гуманитарке. В канун Нового года в несколько общин нашего округа девушки мои передали через старост сел пакеты, которые были предназначены для семей военнослужащих", – попытался оправдаться депутат.

Он также привел аргумент, почему некоторые семьи получили просроченные продукты. Это случилось, по версии Нагорняка, потому, что старостам сел свертки передали в декабре, а семьи их получили уже в январе.

"И у нас случился некоторый курьез с мамой военнослужащего, нашего погибшего героя, которая была обижена, как говорится... Я вчера разговаривал и сегодня, извинился перед ней за досадную ситуацию. Договорились, как только я поправлюсь, заеду обязательно к ней, мы познакомимся вживую, пообщаемся. Чем смогу, будем помогать этой семье... Мы из этого сделаем определенные выводы - и, уверен, такое больше не повторится", - заявил нардеп.

Почему от имени Нагорняка раздавали польскую гуманитарку да еще и в брендированных пакетах с его именем, а также почему он считает, что передавать детям продукты, у которых к моменту передачи срок годности уже истек - это нормально - в видео ответов так и не прозвучало.

Напомним, ранее в громкий скандал попала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, которая пришла на разборки в госпиталь к раненному бойцу, критиковавшему законопроект о градостроительстве, который она продвигала.

17 декабря Олег Симороз, подорвавшийся на противотанковой мине и потерявший обе ноги, на своей странице в Facebook сообщил, что Шуляк пришла к нему в палату, чтобы обсудить его пост с критикой законопроекта 5655, принятого Верховной Радой.

Он отметил, что глава правящей партии пришла без разрешения, не предложила помощь и не спросила о его самочувствии. В то же время она намекнула, что воин якобы получил деньги за свою позицию.