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Нардеп Мезенцева вышла замуж за командира подразделения "Ахиллес" Федоренко. Фото

Ольга Липич
Общество
2 минуты
396
Нардеп Мезенцева вышла замуж за командира подразделения 'Ахиллес' Федоренко. Фото

Народный депутат и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева вышла замуж за украинского военного и депутата Киевского городского совета Юрия Федоренко. 33-летний воин служит командиром батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

Фотографии из события парламентарий опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Пара расписалась еще 24 апреля в одном из сервис-центров "Готово" в Киеве.

Нардеп Мезенцева вышла замуж за командира подразделения "Ахиллес" Федоренко. Фото
Нардеп Мезенцева вышла замуж за командира подразделения "Ахиллес" Федоренко. Фото

На фото 34-летняя Мезенцева позирует в длинном белом платье, а ее муж в парадной военной форме с отличиями.

"24.04.24. Любовь победит", – написала нардеп.

Нардеп Мезенцева вышла замуж за командира подразделения "Ахиллес" Федоренко. Фото
Нардеп Мезенцева вышла замуж за командира подразделения "Ахиллес" Федоренко. Фото
Нардеп Мезенцева вышла замуж за командира подразделения "Ахиллес" Федоренко. Фото

Мария Мезенцева стала депутатом после выборов 2019 года. Она занимает должность главы подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС и главы Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Нардеп Мезенцева вышла замуж за командира подразделения "Ахиллес" Федоренко. Фото

Юрий Федоренко в 2014-2015 годах принимал участие в АТО, где получил ранение и был списан как ограниченно-пригодный. В феврале 2022 года вступил в Территориальную оборону ВСУ. Был командиром 4-й роты 112-й бригады 128-го батальона ТРО ВСУ.

С 2023 года Федоренко возглавил одну из первых рот ударных авиационных комплексов – РУБпАК "Ахиллес" в составе 92-й ОШБр.

Депутатом Киевского горсовета стал в 2020 году.

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