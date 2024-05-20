Нардеп Мезенцева вышла замуж за командира подразделения 'Ахиллес' Федоренко. Фото

Народный депутат и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева вышла замуж за украинского военного и депутата Киевского городского совета Юрия Федоренко. 33-летний воин служит командиром батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

Фотографии из события парламентарий опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Пара расписалась еще 24 апреля в одном из сервис-центров "Готово" в Киеве.

На фото 34-летняя Мезенцева позирует в длинном белом платье, а ее муж в парадной военной форме с отличиями.

"24.04.24. Любовь победит", – написала нардеп.

Мария Мезенцева стала депутатом после выборов 2019 года. Она занимает должность главы подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС и главы Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Юрий Федоренко в 2014-2015 годах принимал участие в АТО, где получил ранение и был списан как ограниченно-пригодный. В феврале 2022 года вступил в Территориальную оборону ВСУ. Был командиром 4-й роты 112-й бригады 128-го батальона ТРО ВСУ.

С 2023 года Федоренко возглавил одну из первых рот ударных авиационных комплексов – РУБпАК "Ахиллес" в составе 92-й ОШБр.

Депутатом Киевского горсовета стал в 2020 году.

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