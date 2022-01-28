Нападет ли Путин и что делать, если начнется вторжение. В "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают самые важные вопросы. Видеотрансляция
В пятницу, 28 января, в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсуждают самые актуальные и важные темы для украинцев.
Что делать, если начнется вторжение? Если выключат свет? Если отключат связь?
Как рядовым украинцам защитить свои семьи и свою Родину?
Нападет ли Путин, и причем здесь Олимпиада в Китае?
Сможет ли дипломатия остановить войну?
Почему власть отказывается приходить на эфир и рассказывать украинцам, что делать в случае войны?
ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, мэр Киева;
СЕРГЕЙ КРИВОНОС, генерал Вооруженных сил Украины;
СЕРГЕЙ ПРИТУЛА, волонтер, общественный деятель;
ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ, журналист, политический обозреватель;
НАТАЛИЯ КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";
СЕРГЕЙ РАХМАНИН, народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
АНДРЕЙ ЗАГОРОДНЮК, министр обороны Украины (2019-2020);
ПАВЕЛ КЛИМКИН, министр иностранных дел Украины (2014-2019);
АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ, эксперт "Украинского института будущего";
ИРИНА ЩИГОЛЬ, резервист 112-ой отдельной бригады территориальной обороны;
ЕЛЕНА БЕЛЕЦКАЯ, глава "Украинского женского караула";
МАРК БАБОТ, подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе;
От участия в эфире отказались: ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр Украины; АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, министр обороны Украины;
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины; ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ, главнокомандующий Вооруженными силами Украины; ЮРИЙ ГАЛУШКИН, командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
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