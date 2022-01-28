Нападет ли Путин и что делать, если начнется вторжение. В 'Свободе слова Савика Шустера' обсуждают самые важные вопросы. Видеотрансляция

В пятницу, 28 января, в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсуждают самые актуальные и важные темы для украинцев.

Что делать, если начнется вторжение? Если выключат свет? Если отключат связь?

Как рядовым украинцам защитить свои семьи и свою Родину?

Нападет ли Путин, и причем здесь Олимпиада в Китае?

Сможет ли дипломатия остановить войну?

Почему власть отказывается приходить на эфир и рассказывать украинцам, что делать в случае войны?

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, мэр Киева;

СЕРГЕЙ КРИВОНОС, генерал Вооруженных сил Украины;

СЕРГЕЙ ПРИТУЛА, волонтер, общественный деятель;

Видео дня

ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ, журналист, политический обозреватель;

НАТАЛИЯ КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

СЕРГЕЙ РАХМАНИН, народный депутат, "ГОЛОС", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

АНДРЕЙ ЗАГОРОДНЮК, министр обороны Украины (2019-2020);

ПАВЕЛ КЛИМКИН, министр иностранных дел Украины (2014-2019);

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ, эксперт "Украинского института будущего";

ИРИНА ЩИГОЛЬ, резервист 112-ой отдельной бригады территориальной обороны;

ЕЛЕНА БЕЛЕЦКАЯ, глава "Украинского женского караула";

МАРК БАБОТ, подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе;

От участия в эфире отказались: ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр Украины; АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, министр обороны Украины;

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины; ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ, главнокомандующий Вооруженными силами Украины; ЮРИЙ ГАЛУШКИН, командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Смотрите на телеканале Украина или заходите на YouTube-канал, а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.