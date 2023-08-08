Намерение очевидно – отпугнуть СМИ: МФЖ и ЕФЖ осудили российскую ракетную атаку на Покровск

Международная и Европейская федерации журналистов решительно осуждают обстрел Покровска в ночь на 7 августа, в результате которого, в частности, повреждена гостиница "Дружба", где останавливаются журналисты, освещающие войну в Украине.

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В своем заявлении они поддержали национальный союз журналистов Украины и напомнили российским властям, что репортеры, работающие в зонах вооруженных конфликтов, должны быть защищены как гражданские лица и иметь право свободно выполнять свою работу.

"Когда места, которые, как известно, посещают журналисты, неоднократно обстреливаются, намерение очевидно - отпугнуть СМИ, чтобы о зверствах не сообщали. Журналисты должны осветить это шокирующее поведение и говорить о том, куда летят ракеты", – подчеркнул заместитель генерального секретаря МФЖ Тим. Доусон.

"Российские военные явно нацелены на журналистов и работников независимых СМИ. Каждый едущий работать не обязательно на передовую, а в любую точку Донецкой области демонстрирует большое мужество", – отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.