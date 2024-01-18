Нам нужно не на кухнях производить FPV: Порошенко сказал, что нужно сделать для победы

Когда закончится война, как сохранить государство, каким будет украинская победа и что каждый должен сделать для этого – об этом говорят люди в каждом городе и селе нашего государства. Украинцы хотят честного взрослого разговора – уверен Петр Порошенко.

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Об этом пятый президент говорил с участниками встречи во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

В переполненном зале – студенты, профессора, предприниматели, педагоги, волонтеры и ветераны этой войны.

Порошенко, только что побывавший на Лычаковском кладбище, где изо дня в день растет количество украинских флагов, предлагает почтить память павших на фронте.

"Первый вопрос, который мне сегодня задавали во Львове: когда закончится война, как закончится война и что наша победа. Я подчеркиваю: наша победа в войне – это полноценное членство Украины в НАТО. Это единственно вероятная гарантия сохранности страны. Потому что все "заверения безопасности" не работают. Сейчас ничего более важного для Украины, чем членство в НАТО, нет. Поэтому каждый день мы должны делать все, чтобы в Вашингтонский саммит мы выполнили все предыдущие требования, необходимые для приглашения", – убежден Петр Порошенко.

Пятый Президент также отчитался, что с начала полномасштабного вторжения его личная помощь ВСУ превысила 3,6 млрд грн. А вместе с волонтерами ОО "Дело Громад", которые привлекают средства неравнодушных украинцев – превысило 4,2 млрд грн. На фронт, в частности, передали 300 грузовиков DAF, 134 бензовоза, 360 квадроциклов для эвакуации раненых, 17 мощных тягачей FODEN и 61 DAF YA 444X, 20 машин TATRA 8X8, а также 5 тысяч шин. В десантные войска передали 11 бронемашин SHIELD, уже спасших не одну жизнь наших бойцов.

Также в бригады ВСУ передали 1230 дронов MAVIC, 90 БПЛА "POSEIDON", 31 БПЛА "Валькирия", 350 дронов AUTEL, 74 БПЛА MATRICE 30T, 20 БПЛА SHARK, 9 дронов "Аист4"0, а также. "Мы приняли решение – пока FPV будут эффективны, 2 тысячи дронов в месяц мы будем продолжать производить. Мы планируем в 2024 году произвести 29 600 FPV дронов на сумму более 650 миллионов гривен. Потому что, когда мы бываем на фронте, то понимаем, что нужно срочно сокращать финансирование других программ и выделять на FPV дроны", – объясняет Порошенко.

Военным передали 20 тысяч гранатометных боеприпасов для сброса с дронов, а также снайперские винтовки и уникальные прицелы для бойцов ССО, стракбойльные комплексы для мобилизованных центров подготовки.

"Один прицельный комплекс ARSHER стоит почти 680 тысяч гривен. Но он делает чудеса. Там все есть – дальномер, метеостанция, ночное видение – и снайпер выходит и делает свое дело. Мы поставили Сухопутным войскам и Силам специальных операций 1300 винтовок – мы полностью перевооружили бывшие советские винтовки на американские и закупили украинские. И закупили 1 миллион патронов для снайперских винтовок", – рассказывает Порошенко.

Он также отметил, что важной составляющей поддержки ВСУ есть забота о воине – поэтому на фронт уже передали миллион химических грелок, комплекты зимней одежды, тысячи буржуек, генераторов, бронежилетов, кевларовые шлемы. Для нужд военных производят передвижные стирально-душевые комплексы, ремонтные мастерские, мобильный шиномонтаж, пункты управления БПЛА на базе грузовиков DAF.

150 миллионов гривен Петр Порошенко инвестировал в разработку и производство новых систем РЭБ для борьбы с вражескими беспилотниками, ставшими огромной угрозой для наших бойцов. И это только часть, о которой сейчас можно говорить, объясняет пятый президент. Две трети проектов пока не разглашаются по соображениям безопасности производства и поставок.

"Мы сейчас заключаем контракты на первую партию – 25 экскаваторов и землеройную технику для строительства фортификационных сооружений. Ибо если государство не строит – их будет строить Порошенко. Мы повторим наш опыт, когда каждая ОГА несла ответственность за участок фронта и там были построены три линии обороны", – напомнил пятый Президент.

"Надо научиться честно разговаривать с очень взрослым, ответственным, смелым и лучшим в мире украинским народом. Заседание парламента следует сделать открытыми. Нам нужно делать фортификационные постройки. Нам нужно делать новейшее вооружение, увеличить производство того, что мы поставили на поток – "Нептуны", "Ольха", "Стугни", "Корсары" и многое другое. Нам нужно не на кухнях производить FPV. В каждой бригаде должен быть достаточный запас FPV дронов, и воевать нам надо не лопатами", – отмечает Порошенко.

Пятый Президент поблагодарил львовян за теплые встречи и отметил, что вместе с инициативной группой местной общины обсудил восстановление музея Романа Шухевича, который был уничтожен при обстреле "шахедами" 1 января. По мнению Порошенко, музей Шухевича – это наше духовное оружие против врага, и он должен быть отстроен как можно быстрее. Львовяне эту позицию поддерживают, и каждый желающий может также приобщиться к этому важному проекту.