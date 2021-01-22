А еще сегодня – День независимости!

Деятелей Украинской революции 1917-1921 считают медленными и нерешительными. В этих чертах видят главную причину ее поражения. Действительно, они, как и большинство политиков и общественных деятелей того времени, были не готовы к революции. Но после ее начала развивались очень динамично – за девять месяцев перешли от требований автономии Украины к провозглашению независимости.

Украина – вторая после Финляндии (которая сделала это месяцем ранее) провозгласила независимость в руинах империи. Польша, Чехия, страны Балтии и Кавказа сделали это несколькими месяцами позже.

Украинская революция претерпела поражение не потому, что украинцы были не готовы защищать ее, а потому, что вынуждены были противостоять масштабной агрессии. В борьбе за независимость в 1917-1921 годах в Украине погибло людей больше, чем в отстаивании независимости любого другого из новообразованных государств, а может – даже их всех вместе взятых.

Нам есть чему учиться у деятелей Украинской революции, чтобы не повторить ошибок. Но и есть чем, и кем гордиться. Восстановленная в 1991-м независимость была бы невозможной без ее провозглашения в 1918-м.

Поэтому поздравляю всех со 103 годовщиной украинской независимости!

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