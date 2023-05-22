Найди себя через спорт: стартовал набор в программу 'СпортАмбассадоры' среди ветеранов

Благотворительный фонд "Вернись живым" объявляет о наборе в программу "СпортАмбассадоры". Она призвана способствовать восстановлению и социальной интеграции ветеранов и ветеранок через спорт, благодаря привлечению спортивных послов – других ветеранов, преуспевших на этом пути и готовых быть лидерами в своем сообществе, чтобы собственным примером поощрять заниматься спортом, достигать поставленных целей и адаптироваться к новым реалиям.

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"После победы Украины над Россией, огромное количество ветеранов будут нуждаться в восстановлении и социальной интеграции. Поэтому важно уже сейчас делать все возможное, чтобы они имели для этого возможности. Спорт – это лучший инструмент реабилитации, восстановления и реинтеграции. Мы стремимся создать такие условия, чтобы больше ветеранов и ветеранок нашли свое место в мирной жизни и смогли развивать свой личный потенциал без привязки к войне, развивая сообщество для тех ветеранов, которые будут возвращаться позже", – говорит руководитель ветеранского отдела фонда "Вернись живым" Тарас Ковалик.

В программу "СпортАмбасадоры" будут отобраны 20 активных и мотивированных ветеранов, участвовавших в военных действиях по защите Украины с 2014 года и получивших видимые или невидимые травмы/ранения – со спортивным опытом и готовностью попробовать новые адаптивные виды спорта. Они получат возможность стать лидерами, представителями ветеранского спорта в своем сообществе, чтобы помогать братьям адаптироваться к новой реальности.

Набор в программу "СпортАмбассадоры" продлится с 22 мая по 18 июня. Она состоит из 8 этапов: первые два предназначены для отбора участников программы, последующие – это обучение. Оно продлится в июле – сентябре. Состоит из 5 тренингов продолжительностью 3-4 дня, а также одного онлайн-курса.

Как результат – спортивные послы получат навыки лидерства, менторства, ораторского искусства, адаптивной спортивной подготовки и психологической поддержки. А также возможность общаться со своими общинами через образовательные и практические адаптивные спортивные мероприятия.

В программу нужны амбициозные и действенные лидеры. Спортивный посол – это энергичная личность, которая:

– несмотря на обстоятельства собственной жизни, стремится к развитию и усилению ветеранского сообщества;

– занимается разными видами спорта, в частности, адаптивными;

– прошла спортивную реабилитацию и приобщается к различным спортивным мероприятиям, не только ветеранским;

– может свободно общаться с аудиторией, готова к ведению публичной деятельности и хочет быть узнаваемой;

– открыта новому и способна учиться.

Узнать больше о программе "СпортАмбассадоры" и заполнить анкету на набор можно на официальной странице фонда "Вернись живым".

Проект "СпортАмбассадоры" реализуется благотворительным фондом "Вернись живым" при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине. Он был создан на основе международного опыта реинтеграции и восстановления ветеранов и предусматривает предоставление ветеранам и ветеранкам постоянных возможностей для возвращения в свои общины через спорт, общественные сервисы, совместные мероприятия и партнерство.