'Найдем каждого': партизаны Энергодара взяли ответственность за ликвидацию коллаборанта Кузьмина. Видео

В пятницу, 3 февраля, во временно оккупированном Энергодаре взорвали автомобиль Евгения Кузьмина, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Ответственность за ликвидацию коллаборанта взяли на себя местные партизаны.

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Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. До широкомасштабного вторжения РФ Кузьмин работал полицейским, однако когда оккупанты вошли в город и временно его оккупировали, он предал Украину и начал работать в оккупационном МВД.

Вместе с захватчиками он совершал репрессии против мирных граждан, в частности за проукраинскую позицию.

Автомобиль Кузьмина взорвался утром в пятницу в Энергодаре. Местные партизаны взяли ответственность за его ликвидацию.

"Сегодня был ликвидирован предатель и бывший сотрудник полиции Евгений Кузьмин, 1992 года рождения. Мы, партизаны Энергодара, продолжаем бороться с оккупантами до последнего. Мы знаем о вас все. Каждый из вас будет найден и ликвидирован", – подчеркнули партизаны.

Напомним, во временно оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области ликвидировали "главу администрации района" Алексея Кичигина. Точной даты его гибели нет, известно, что коллаборант был взорван в собственном автомобиле 13 января, но тогда точно не сообщалось, выжил он или нет.

В оккупированной Россией части Запорожской области ликвидирован очередной предатель. Гауляйтер временно оккупированного пгт Акимовка Максим Зубарев погиб в результате взрыва неизвестного устройства, заложенного в его автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября коллаборант Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. Предатель Украины получил от Путина орден посмертно.