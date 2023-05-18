Находятся на линии обороны: нацгвардейцам из Славянска нужна помощь, украинцев призывают присоединиться

Нацгвардейцы 1-го стрелкового батальона 15-го отдельного полка в городе Славянск нуждаются в помощи. У части 3035 появился запрос на авто для выполнения специальных задач на фронте.

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OBOZREVATEL обращается к своим читателям с призывом поддержать обороняющих нас военных. Поскольку чем быстрее будет приобретен автомобиль для наших воинов, тем скорее они смогут качественно ликвидировать врага на линии обороны.

Сумма, которая необходима для покупки автомобиля, составляет 190 000 гривен, однако совместными усилиями будет гораздо легче добиться этой цели. Важно не затягивать сбор, потому что от него зависит жизнь и безопасность украинских воинов!

Присоединиться к сбору можно по реквизитам:

Ссылка на банк

Номер карты банка: 5375 4112 0589 5126

Помните, что даже небольшая сумма представляет собой весомый вклад в большое дело. Поскольку у всех нас общая цель: победа над врагом, которую на фронте добиваются в борьбе тысячи украинских защитников.